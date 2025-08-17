Пожарный поезд выехал в Щербинку для тушения опасного пожара Пожарный поезд направили в Новую Москву для тушения пожара на складе

Складские помещения площадью около 600 кв. метров загорелись в районе Щербинки в Новой Москве, сообщили ТАСС в МЧС региона. Пожарный поезд Московской железной дороги (МЖД) уже направлен на место для помощи в тушении возгорания.

По информации МЖД, склады не принадлежат РЖД и объекты железнодорожной инфраструктуры не находятся под угрозой. Пожар не влияет на движение поездов. В составе пожарного поезда — цистерны с 153 тоннами воды и 4,7 тонны пенообразователя, что позволит эффективно бороться с огнем.

Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ подтвердило, что на Волге в Саратовской области зафиксирован пожар на судне. Ведомство начало доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшее крупный ущерб).

До этого на Лазурном берегу во французском Сен-Тропе загорелась роскошная яхта Sea Lady II. По данным агентства AFP, для тушения привлекались пожарные расчеты с четырьмя спецмашинами. 41-метровая яхта под мальтийским флагом, построенная в 1986 году, предлагает пять комфортабельных кают с индивидуальными санузлами и рассчитана на прием 10 гостей при обслуживании восемью членами экипажа.