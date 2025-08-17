SHOT сообщил о взрывах, прогремевших в Воронежской области

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
SHOT: серия взрывов прогремела в Воронежской области

Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, прогремевшей в Борисоглебске Воронежской области. Канал уточнил, что на месте системы противовоздушной обороны сбивают украинские дроны. Министерство обороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Очевидцы рассказали SHOT, о четырех взрывах, раздавшихся над городом. Также канал добавил, что в небе были заметны вспышки и слышна стрельба.

До этого силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ в небе над Россией поздним вечером субботы, 16 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, атаке подверглись три региона, работа ПВО заняла полчаса.

Также в Пензенской и Ростовской областях власти объявили угрозу возможной атаки беспилотных летательных аппаратов. Главы регионов напомнил гражданам телефон экстренных служб — 112.

Ранее в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области местный житель получил ранения в результате украинской атаки. Как уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь, мужчине оказали медицинскую помощь. Средства ПВО отразили атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе, уничтожены четыре БПЛА самолетного типа.

