В Рязанской области объявили траур после взрыва на заводе

На всей территории Рязанской области объявлен траур в этот понедельник, 18 августа, написал в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. По его словам, это связано с трагичным взрывом на предприятии в Шиловском районе. В регионе будут приспущены флаги, компаниям и организациям также предложили отменить развлекательные мероприятия.

В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура. На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия, — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба Рязанской области, общее число погибших в результате происшествия на заводе «Эластик» в Шиловском районе увеличилось до 11 человек. Медицинская помощь была оказана 130 пострадавшим, из них 29 доставлены в больницу.

Ранее в Сети появились предположительные кадры последствий взрыва на заводе «Эластик». На них можно увидеть, что предприятию нанесен колоссальный урон. От цеха, где произошел взрыв пороха, не осталось ничего.