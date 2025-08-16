Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 10:58

В Рязанской области объявили траур после взрыва на заводе

Последствия ЧП в Рязанской области Последствия ЧП в Рязанской области Фото: Главное управление МЧС России по Рязанской области

На всей территории Рязанской области объявлен траур в этот понедельник, 18 августа, написал в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. По его словам, это связано с трагичным взрывом на предприятии в Шиловском районе. В регионе будут приспущены флаги, компаниям и организациям также предложили отменить развлекательные мероприятия.

В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура. На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия, — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба Рязанской области, общее число погибших в результате происшествия на заводе «Эластик» в Шиловском районе увеличилось до 11 человек. Медицинская помощь была оказана 130 пострадавшим, из них 29 доставлены в больницу.

Ранее в Сети появились предположительные кадры последствий взрыва на заводе «Эластик». На них можно увидеть, что предприятию нанесен колоссальный урон. От цеха, где произошел взрыв пороха, не осталось ничего.

Рязанская область
Павел Малков
взрывы
погибшие
пострадавшие
траур
