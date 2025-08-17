Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 01:16

Над российским регионом нависла угроза беспилотной атаки

Мельниченко: в Пензенской области власти объявили угрозу атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пензенской области власти объявили угрозу возможной атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. Он напомнил гражданам телефон экстренных служб — 112.

На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, — указал Мельниченко.

До этого стало известно, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили судно в морском порту Оля в Лиманском районе Астраханской области. Глава региона Игорь Бабушкин добавил, что часть дронов, уничтоженных воздействием РЭБ, до сих пор не найдены. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ в небе над Россией поздним вечером субботы, 16 августа. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что работа ПВО заняла полчаса, два дрона сбили над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Орловской.

Олег Мельниченко
Пензенская область
БПЛА
атаки
