Как вернуть страсть и сохранить либидо: советы психолога об идеальном сексе

Согласно статистическим данным, в 2024 году россияне стали чаще обращаться к сексологам. Один из наиболее частых вопросов — что делать с низким либидо. О том, как вернуть страсть в отношения, что негативно влияет на половую жизнь, почему зумеры не хотят заниматься любовью, стоит ли делать интимную пластику и почему мужчины влюбляются в женщин, в интервью NEWS.ru рассказал психолог, сексолог, телеведущий Дмитрий Гухман.

«90% проблем с сексом решаются до постели»

— Пандемия, стресс, связанный с СВО и мобилизацией, — как все это повлияло на интимную жизнь людей?

— Все эти события вызывают стресс. На интимную жизнь влияет именно он. Из-за стресса у человека синтезируется большое количество кортизола. Это может вызывать трудности с либидо, выработкой тестостерона, окситоцина и в целом сказываться на биохимических процессах. Но если в паре есть дружба, эмоциональная близость, то, несмотря на стресс, мужчина и женщина могут находить время для любви и занятий сексом вне зависимости от того, насколько сложна ситуация, в которой они находятся.

Стресс мотивирует многих на развитие. Пары обращаются к сексологам, чтобы улучшить интимную жизнь. Они все чаще приходят не в тот момент, когда все уже плохо, а заранее.

— Что сегодня больше всего «убивает» секс в паре — быт, смартфоны, отсутствие доверия или что-то другое?

— Невозможно «убить» секс между двумя по-настоящему любящими, уважающими и ценящими друг друга людьми. Это часть отношений. Если в них есть проблемы, то будут трудности и в интимной жизни. 90% проблем с сексом решаются до постели.

Оставшиеся 10% могут иметь корни в том, что люди не знают, где у них эрогенные зоны, как происходит возбуждение у женщины и мужчины. Нужно развивать сексуальный интеллект.

— Сначала разбираемся с отношениями, а потом образовываемся в постели?

— На сто процентов. Секс без здоровых отношений ведет в никуда.

«Надо планировать секс»

— Что делать паре, если она по тем или иным причинам перестала заниматься сексом?

— Если секс уходит из отношений и пара длительное время не возвращается к интимной жизни, то потом восстановить нормальный сексуальный контакт с партнером очень сложно. В этом случае нужна скорая помощь. Первое, что важно сделать, — планировать секс. Ведь мы так и поступали в начале отношений: ходили на свидания, женщина надевала на себя красивое сексуальное белье, мужчина брал презервативы, ехали в романтическое место. Но когда люди начинают жить, извините меня, попа к попе, они становятся родственниками. Иногда на любовь и секс нет ресурсов, поэтому важно хотя бы планировать его, чтобы он был в графике. Тогда вы будете на него настраиваться.

Кроме того, нужно освобождать время для романтических свиданий, отдавать детей бабушкам, выезжать вдвоем на дачу или в отель, ходить в какие-то заведения, на вечерние прогулки, дарить цветы и подарочки. Стоит также добавить новизны. Обычная шелковая повязка на глаза может вызвать настоящий крышеснос, хотя вроде банальная вещь. Такие элементарные приемы могут реабилитировать сексуальную жизнь пары.

— Необязательно прибегать к тяжеловесным практикам?

— Они часто не нужны. Как правило, если люди хотят новизны, они лезут в крайности типа ролевых игр или БДСМ-практик. Обычное перышко, которое идет по эрогенным зонам, что-то новое из нижнего белья или смена обстановки могут вызвать бурю эмоций.

Кроме того, паре стоит поиграть в исполнение желаний друг друга. Эта техника называется «Светофор». Нужно взять три листа цветной бумаги — красный, зеленый и желтый, нарезать карточки с сексуальными триггерами или найти их в интернете и распечатать. В Сети есть то, что неприемлемо для многих, и обычные, например секс без проникновения, доведение друг друга до оргазма руками, — самые разные. Затем нужно разложить карточки и обсудить их содержание с партнером: красный — точно нет, желтый — не сейчас, может быть, потом, зеленый — да. Мужчина и женщина увидят, что у них куча сексуальных триггеров, фантазий и идей, которые они хотели бы воплотить в жизнь, но не говорили на эту тему. Будет такое сексуальное побуждение, что даже молодежь позавидует паре, которая 15 лет вместе.

— Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом?

— У людей бывает разная половая конституция. Если она сильная, секс нужен чуть ли не каждый день, иногда даже по несколько раз. Люди со средней половой конституцией нуждаются в нем пару раз в неделю. В конфетно-букетный период они могут заниматься сексом чаще, а когда приходят в условную норму или живут с партнером несколько лет, то средняя половая конституция может стремиться к слабой. Все это нормально.

— Как быть, если партнеры не совпадают в половой конституции?

— Если в паре есть дружба и ответственность, то их отношениям не помешает разная половая конституция. Мужчина и женщина доверяют, заботятся друг о друге. Они могут удовлетворять друг друга по-разному. Это может быть даже утренняя мастурбация мужчины на жену. Супруга также может его удовлетворить: она делает это для него, а он сделает для нее что-то другое. Если муж знает, что у жены слабая половая конституция, он осознает, что она не хочет не потому, что не любит его, а из-за того, что у нее другие физические аппетиты. Это диалог.

«Наше поколение легко может жить 120 лет»

— Что делать, если либидо ухудшается по гормональным причинам?

— Во-первых, необходимо сдать анализы, проверить свой гормональный фон. Если все нормально, то нужно заниматься физической активностью. Тогда здоровое тело будет бонусом за удовольствие и гормоны, которые синтезируются при здоровом образе жизни, а также хорошем питании. У нас есть гормоны радости — дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин. Все они хорошо синтезируются, если придерживаться ЗОЖ.

— Если с гормонами все плохо?

— Это не приговор. Во-первых, можно самостоятельно поправить гормональную систему с помощью пищевых добавок, витаминов, здорового питания и спорта. Медицина и наука пришли к тому, что мы можем продлевать молодость. Существует заместительная гормональная терапия и многое другое. Поэтому я считаю, что наше поколение легко может жить 120 лет. Рекомендую каждому держать руку на пульсе, изучать свое здоровье, заботиться о себе.

«Зумеры разбираются во многом лучше, чем родившиеся в СССР люди»

— Сейчас все больше молодых людей заявляют: «Мне не нужен секс». Это осознанный выбор или признак выгорания и тревожности?

— Пугаться этого не стоит. В зумерах много осознанности и ответственности. Они разбираются во многих вещах лучше людей, родившихся в СССР: намного раньше начинают изучать психологию, у них появляются ожидания от отношений, они готовятся к ним. Это светлая сторона зумеров.

— Это означает, что человечество с таким подходом не перестанет заниматься сексом?

— Конечно. Неправильно говорить, что зумеры не хотят заниматься сексом. Они желают это делать в свое время, чтобы было безопасно. Они не намерены рисковать, поэтому начинают половую жизнь и отношения позже, чем мы.

С другой стороны, раньше мы набирались опыта в человеческих отношениях, совершали ошибки, учились на них, формировали социальные связи. Они не всегда были экологичными, могли причинить боль. Мы ошибались, но шли к людям. Сейчас зумеры могут закрываться в четырех стенах, их отношения переходят в плоскость социальных сетей и интернета. Они могут быть очень умными, с высоким уровнем ай-кью, но со слабо развитым эмоциональным интеллектом. Но в данном случае все индивидуально, нельзя клеить шаблоны.

«Нет такой вагины, которая не подходит мужчине»

— Все больше женщин в последнее время прибегают к интимной косметологии: делают пластику и инъекции. Это забота о себе или результат стремления к стандартам красоты?

— На этот вопрос может ответить только время. Оно точно показывает, было ли вмешательство в организм из любви к себе или это невротический улучшайзинг, непринятие себя. Например, если после интимной пластики женщина не удовлетворена собой, то нужно работать с самооценкой. Иначе после каждой «переделки» мозг будет цепляться за что-то новое. Этот вопрос невозможно решить за счет внешних изменений.

— Интимная косметология полезна или, наоборот, создает новые комплексы?

— В редких случаях подобные процедуры могут быть назначены врачом. Если это связано со здоровьем женщины, например после родов, то действительно может быть из любви к себе. Но не в других случаях. Понимаете, нет такой вагины, которая не подходит мужчине. Это все предрассудки. К тому же мужчина влюбляется в женщину целиком, а не в какие-то отдельные части ее тела. Даже если женщине кажется, что она недостаточно соответствует эталонам, мужчине на это наплевать.

Он влюбляется не во время хорошего секса и не в безупречную вульву. Истинная сексуальность базируется на дружбе с мужчиной. Тогда конкуренток не будет. Мужчина захочет не только снимать трусики, но и взять на себя ответственность, сделать предложение.

— Как женщине, которая занимается улучшайзингом в интимной зоне, полюбить себя?

— Такие женщины считают, что они недостаточно привлекательны, поэтому им нужно постоянно улучшать себя. Эту мысль «закладывают» в детстве родители, когда у них не получается донести до ребенка идею о том, что его любят безусловно, каким бы он ни был. Сейчас психологи помогают женщинам стать поддерживающим родителем для своего внутреннего ребенка, учат любить, хвалить, ценить себя. Тогда приходит самопринятие. Женщина не может и не должна нравиться всем, она не пятитысячная купюра.

