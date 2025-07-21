Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 03:20

Россиянам раскрыли, какой штраф грозит за слишком громкий секс

Эксперт ЖКХ Бондарь: за громкий секс могут оштрафовать на три тысячи рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нарушение режима тишины, в том числе из-за громких звуков во время интимной близости, может привести к административной ответственности и штрафу в три тысячи рублей, заявил NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, в некоторых случаях соседи даже вправе подать в суд и потребовать компенсацию за моральный вред.

Ночь, все спят, а у вас страстные моменты — громкие стоны, крики или даже звук кровати, бьющейся об стену. Соседи от такого не будут в восторге. За слишком громкие проявления супружеской близости в ночное время можно получить штраф или иск в суд. В большинстве регионов действует режим тишины. Если звуки из квартиры мешают соседям, это может считаться нарушением, и участковый вправе вынести предупреждение или даже штраф. Регионы могут устанавливать свои штрафы, например, в Московской области штрафы для жителей доходят до трех тысяч рублей, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что избежать конфликтов с соседями позволит улучшение шумоизоляции в квартире. Также, по его словам, можно перенести время интимной близости до установленного режима тишины.

Чтобы избежать конфликтов из-за громкого секса, можно улучшить звукоизоляцию — например, повесить плотные шторы, постелить ковер или даже сделать дополнительную перегородку. Иногда помогает просто передвинуть кровать подальше от стены, граничащей с соседями. Или выбрать другое время для проявлений любви. Например, до установленного режима тишины в вашем регионе, — резюмировал Бондарь.

Ранее дерматолог Захар Коган заявил, что люди, которые посещают страны с развитым секс-туризмом, рискуют заразиться венерическими заболеваниями. По его словам, в числе таких туристических направлений Куба и Таиланд.

законы
соседи
штрафы
конфликты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде призвали запретить дарксторы в жилых домах
Мосгорсуд примет решение о продлении ареста Тимура Иванова
В России решили упорядочить оплату криптовалютой товаров и услуг
Названы продукты, которые крайне опасно есть летом
Сенатор назвал действенный способ повысить рождаемость в России
Начался ежегодный тур Мишустина по ДФО
Пошлины Трампа вызвали зависимость США от России
Россиянам раскрыли, какой штраф грозит за слишком громкий секс
«Морковка для ослов»: Зеленского высмеяли из-за слов Мерца о ЕС и Украине
Аномальная жара вернется в один из регионов России
Карлсон объяснил, почему санкции США не работают против России
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 21 июля, все больше полыни
Названа необычная причина раздражительности и стресса у россиян
Российский «Кинжал» разнес объект в Киевской области
Аэропорты Жуковский и Домодедово прекратили работу
Иран согласился на новые переговоры по ядерной программе
Великобританию накрыло облако из насекомых
Известный английский футболист попал в больницу без сознания
Фрагменты сбитых в Ростовской области дронов вызвали пожар на ж/д вокзале
Баскетболист Касаткин рассказал, чем займется во французской тюрьме
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.