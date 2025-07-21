Россиянам раскрыли, какой штраф грозит за слишком громкий секс Эксперт ЖКХ Бондарь: за громкий секс могут оштрафовать на три тысячи рублей

Нарушение режима тишины, в том числе из-за громких звуков во время интимной близости, может привести к административной ответственности и штрафу в три тысячи рублей, заявил NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, в некоторых случаях соседи даже вправе подать в суд и потребовать компенсацию за моральный вред.

Ночь, все спят, а у вас страстные моменты — громкие стоны, крики или даже звук кровати, бьющейся об стену. Соседи от такого не будут в восторге. За слишком громкие проявления супружеской близости в ночное время можно получить штраф или иск в суд. В большинстве регионов действует режим тишины. Если звуки из квартиры мешают соседям, это может считаться нарушением, и участковый вправе вынести предупреждение или даже штраф. Регионы могут устанавливать свои штрафы, например, в Московской области штрафы для жителей доходят до трех тысяч рублей, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что избежать конфликтов с соседями позволит улучшение шумоизоляции в квартире. Также, по его словам, можно перенести время интимной близости до установленного режима тишины.

Чтобы избежать конфликтов из-за громкого секса, можно улучшить звукоизоляцию — например, повесить плотные шторы, постелить ковер или даже сделать дополнительную перегородку. Иногда помогает просто передвинуть кровать подальше от стены, граничащей с соседями. Или выбрать другое время для проявлений любви. Например, до установленного режима тишины в вашем регионе, — резюмировал Бондарь.

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