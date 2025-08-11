Врач предупредила об опасности уколов для снижения веса

Уколы для снижения веса грозят неблагоприятными последствиями, если делать их без назначения медика, предупредила врач общей практики Мария Беляева. В разговоре с Pravda.Ru специалист подчеркнула, что для этого важно знать уровень сахара и оценить изначальное состояние здоровья пациента.

Не обследовав, назначать себе какой-то препарат может быть чревато, если мы не знаем изначально состояние здоровья, уровень сахара и так далее у человека. И какие будут последствия, мы не знаем. Могут быть очень даже неблагоприятные, — пояснила врач.

Беляева обратила внимание, что действие препарата сохраняется только во время его применения. После отмены существует риск вернуться к первоначальному весу. Кроме того, по словам специалиста, использование таких уколов без показаний может спровоцировать проблемы с сердцем, сосудами и эндокринной системой.

