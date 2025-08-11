Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 17:41

Врач предупредила об опасности уколов для снижения веса

Врач Беляева: уколы для снижения веса грозят неблагоприятными последствиями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уколы для снижения веса грозят неблагоприятными последствиями, если делать их без назначения медика, предупредила врач общей практики Мария Беляева. В разговоре с Pravda.Ru специалист подчеркнула, что для этого важно знать уровень сахара и оценить изначальное состояние здоровья пациента.

Не обследовав, назначать себе какой-то препарат может быть чревато, если мы не знаем изначально состояние здоровья, уровень сахара и так далее у человека. И какие будут последствия, мы не знаем. Могут быть очень даже неблагоприятные, — пояснила врач.

Беляева обратила внимание, что действие препарата сохраняется только во время его применения. После отмены существует риск вернуться к первоначальному весу. Кроме того, по словам специалиста, использование таких уколов без показаний может спровоцировать проблемы с сердцем, сосудами и эндокринной системой.

Ранее врач Вера Сережина заявила, что фруктовая диета может привести к проблемам с ЖКТ, а также повышению сахара в крови. По ее словам, фрукты не могут стать основным источником питания ввиду физиологических потребностей организма.

врачи
похудение
здоровье
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму оценили приглашение Трампа в Россию
Девочки против Боба Джека: экс-продюсера Самбуки ждет уголовное дело?
Политолог заявил о плане окончания СВО, который вызовет энтузиазм россиян
Россиянам рассказали, как спасти урожай от сильных дождей
Онищенко назвал диверсией торговлю контрафактной чачей в Адлере
Операторов связи призвали усилить борьбу с мошенниками, а не с WhatsApp
Бородиной обчистили карманы во время медового месяца в Италии
В работе популярного ИИ произошел сбой
В ГД ответили Дегтяреву на введение потолка зарплат в российском футболе
Найдено объяснение неожиданным словам Трампа о скорой поездке в Россию
Жителям Ростовской области запретили снимать атаки беспилотников
Боец СВО объяснил, почему Abrams не помогли Украине на фронте
Россиянка поплатилась за сравнение школьной формы с обмундированием Гитлера
Мужчина занес инфекцию в мозг из-за внезапно треснувшего зуба
Врач зарезала сына и дочь: новые детали трагедии, потрясшей всю Россию
Психиатр раскрыла лучший способ не стать жертвой украинских вербовщиков
Змеиный охотник поймал семиметрового питона в центре мегаполиса
Россиянам дали советы, как защититься во время грозы
Психолог рассказала, как помочь женщине пережить послеродовое состояние
Без надоевших риса и огурца! Лучший салат из крабовых палочек
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.