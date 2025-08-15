Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 14:38

Гастроэнтеролог раскрыл главную пользу малины

Врач Белоусов заявил, что малина содержит комплекс витаминов и минералов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малина обладает крайне богатым и уникальным составом — в ней содержатся витамины В, Е, С и PP, а также железо, цинк, магний и калий, заявил РИАМО гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Он отметил, что эта ягода также богата флавоноидами, антоцианами и салициловой кислотой.

В частности, с помощью малины можно регулировать уровень сахара в крови, что особенно полезно людям, предрасположенным к диабету, отметил Белоусов. Эта ягода за счет антиоксидантов позволяет замедлить процессы старения и поддержать красоту кожи. Дело в том, что малина стимулирует выработку коллагена.

Малину также рекомендуется добавить в рацион для поддержания сердечно-сосудистой системы. Этот продукт улучшает эластичность сосудов и служит профилактикой тромбоза. Кроме того, не исключено, что ягода обладает противоопухолевым эффектом, заключил врач.

Ранее академик Наталья Мокрышева заявила, что людям с сахарным диабетом допустимо в умеренных количествах есть клубнику, чернику, малину, яблоки, груши и персики. Эти продукты обладают низким или средним гликемическим индексом.

