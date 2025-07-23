Диабетикам перечислили безопасные ягоды и фрукты

Людям с сахарным диабетом допустимо в умеренных количествах есть клубнику, чернику, малину, яблоки, груши и персики, заявила KP.RU академик Наталья Мокрышева. Это продукты обладают низким или средним гликемическим индексом.

На самом деле, не существует «опасных» вариантов фруктов и ягод. Стоит больше обращать внимание на гликемический индекс (ГИ), то есть интенсивность подъема глюкозы после потребления того или иного продукта, — отметила Мокрышева.

Врач также предостерегла диабетиков от употребления винограда, арбуза, дыни и бананов. Они поднимают сахар быстрее, чем вышеперечисленные продукты. Фрукты и ягоды лучше сочетать с белковыми продуктами, например, творогом или орехами, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что поздний ужин может ухудшать способность организма перерабатывать глюкозу и повышать риск нарушения метаболизма, а также появления диабета. К соответствующему выводу пришли ученые Немецкого института питания человека.