В Роспотребнадзоре рассказали, чем хороши опята

Опята являются ценным низкокалорийным продуктом, в 100 граммах которого содержится 20 килокалорий и 2,2 грамма белка, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. По словам специалистов, эти грибы богаты магнием, калием и железом, которые необходимы для хорошей работы сердечно-сосудистой системы.

Опята содержат 0,8 миллиграмма железа на 100 граммов продукта — это почти суточная доза для женщин, — подчеркнули в ведомстве.

Однако опята не рекомендуются людям с заболеваниями ЖКТ, печени и почек в острой стадии, а также страдающим подагрой. Помимо всего прочего, употребление опят противопоказано детям младше 10 лет, поскольку, как и все грибы, они тяжелы для детской пищеварительной системы, резюмировали в Роспотребнадзоре.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что от употребления грибов лучше отказаться людям с гастритом, язвой, холециститом и дискинезией желчевыводящих путей. По его словам, этот продукт вызывает обострение данных заболеваний. Также специалист посоветовал не есть грибы со сметаной или жареной картошкой.