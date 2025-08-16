«Друзья снова»: в ФРГ расшифровали тайные жесты на встрече Путина и Трампа

Встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была полна скрытых значений, заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер. По его словам, главный тайный смысл заключался в следующем: «друзья снова нашли общий язык», передает немецкая газета Bild.

Тайное послание Трампа и Путина звучит так: друзья снова нашли общий язык <…>, — указал Йегер.

Эксперт обратил внимание на легкий, непринужденный тон общения президентов: похлопывание Трампа по спине Путина, обращение к российской делегации с улыбкой — все эти признаки дружелюбия со стороны президента США. Кроме того, огромное значение имеет совместная поездка политиков еа лимузине, добавил он.

Ранее одна из ведущих в мире специалистов по языку тела Трейси Браун сообщила, что Путин и Трамп достаточно быстро нашли общий ритм в невербальном поведении в ходе саммита на Аляске. Он отметила, что сначала политики шагали вразнобой, но вскоре начали идти в ногу. Такое происходит, когда между людьми устанавливается бессознательная синхронизация — раппорт, объяснила эксперт.