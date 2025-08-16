Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 22:17

Одна арабская страна оценила саммит России и США на Аляске

Саудовская Аравия поприветствовала встречу Путина и Трампа на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА Новости

Внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии в социальной сети Х выразило поддержку прошедшему на Аляске саммиту между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В заявлении МИД королевства подчеркивается важность дипломатии и диалога в решении международных конфликтов.

Королевство приветствует проведение саммита, подтверждающего неизменную поддержку дипломатии и диалога как основного пути разрешения международных споров, — говорится в сообщении.

Также Саудовская Аравия выразила поддержку всем усилиям по урегулированию конфликта на Украине. В королевстве подчеркнули важность мирного диалога между сторонами.

Ранее политолог, историк и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что главным результатом переговоров Путина и Трампа на Аляске стало возобновление диалога между Россией и США после длительного перерыва, что дает надежду на урегулирование сложных вопросов. Он также отметил, что прошедший саммит опроверг миф об изоляции РФ.

