Президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

На Украине обиделись на Трампа из-за саммита на Аляске FT: украинские чиновники назвали предательством позицию Трампа после Аляски

Позиция президента США Дональда Трампа после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске равносильна предательству, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на анонимных высокопоставленных украинских чиновников. Новую точку зрения главы Белого дома на урегулирование конфликта на Украине они назвали «ударом в спину».

Это удар в спину. <…> Он просто хочет быстрой сделки, — посетовали чиновники.

Ранее сообщалось, что Белый дом не рассматривает членство в НАТО в качестве гарантии безопасности для Украины, что идет вразрез с совместным заявлением европейских лидеров. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что готов помочь в предоставлении Украине гарантий безопасности, но с условием, что они не будут связаны с вхождением в Альянс. По информации источников, американский лидер подчеркнул, что такой исход устроил бы Россию.

До этого экс-депутат Нацсобрания Франции Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что Европа оказалась на обочине истории после саммита России и США на Аляске. Он подчеркнул, что Путина и Трампа объединяет стремление к миру и развитию сотрудничества. Поэтому, утверждает он, Франция должна срочно вернуться к независимой внешней политике и выйти из «самоубийственного» Европейского союза.