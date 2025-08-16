Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Завтрак за 5 минут! Кабачковое суфле с ветчиной! Всего 4 ингредиента и сыр!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковое суфле-запеканка: нежность, запеченная в облаках! Это блюдо — идеальный завтрак: воздушное как суфле, сытное как запеканка, с хрустящей сырной корочкой и пикантной ноткой ветчины. Готовится 15 минут, а исчезает за 5!

Рецепт (на 4 порции)

  1. Основа: натрите 400 г молодого кабачка, отожмите сок. Смешайте с 100 г мелко нарезанной ветчины, 80 г тертого сыра (чеддер/гауда), 3 желтками, 2 ст. л. сметаны, щепоткой мускатного ореха.

  2. Воздух: взбейте 3 белка с щепоткой соли до пиков. Аккуратно вмешайте в кабачковую массу.

  3. Запекание: выложите тесто в смазанную форму. Посыпьте 30 г сыра. Выпекайте 25–30 минут при 180°C до золотистости. Не открывайте духовку первые 20 минут!

Секреты

• Для пышности: белки взбивайте в чистой миске со щепоткой сахара.

• Если нет ветчины: замените копченой курицей или грибами.

• Подача: немедленно! Подавайте с руколой и вялеными томатами.

кабачки
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
