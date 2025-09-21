Куриные отбивные в картофельной панировке: необычный рецепт два в одном, где мясо и гарнир готовятся вместе

Куриные отбивные в картофельной панировке — это оригинальное блюдо, которое совмещает в себе и мясо, и гарнир. Благодаря золотистой корочке оно получается сытным, ароматным и отлично подходит для семейного ужина или праздничного стола.
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- картофель — 700 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- прованские травы — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- панировочные сухари — 5 ст. л.;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1. Очистите картофель и натрите его на мелкой терке. Отожмите лишнюю жидкость, добавьте соль и специи, перемешайте.
Шаг 2. Куриное филе промойте, обсушите, нарежьте порционными кусочками и слегка отбейте.
Шаг 3. Посолите мясо, добавьте перец и измельченный чеснок, перемешайте и оставьте мариноваться на 20–30 минут.
Шаг 4. Смешайте картофельную массу с панировочными сухарями. Каждый кусочек мяса обмакните в яйцо, затем обваляйте в картофельно-сухарной смеси.
Шаг 5. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Жарьте отбивные по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. После убавьте огонь и доведите до готовности под крышкой еще несколько минут.
Готовые отбивные лучше всего подавать горячими, с овощами или свежей зеленью. Блюдо получается необычным и точно удивит ваших близких.
