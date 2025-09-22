«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 18:27

Самая простая и вкусная кабачковая запеканка для ужина. Настоящая палочка-выручалочка за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта кабачковая запеканка с сыром — настоящая палочка-выручалочка для ужина! Нежная, как суфле, с хрустящей сырной корочкой, она покорит даже тех, кто не любит кабачки. Готовится из простых продуктов, а результат — как в лучшем ресторане. Идеально с зеленым салатом или просто со сметаной.

Возьмите килограмм кабачков, натрите их на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем хорошенько отожмите. Две морковки и две луковицы натрите на мелкой терке, а сто пятьдесят граммов твердого сыра натрите на терке. Смешайте овощи с пятью яйцами, ста сорока граммами муки, чайной ложкой разрыхлителя, ста миллилитрами растительного масла и сотней граммов сыра, посолите по вкусу.

Выложите полученную массу в смазанную маслом форму, посыпьте оставшимся сыром и отправьте в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на сорок минут до золотистой корочки. Дайте запеканке постоять минут деся после готовности — так она лучше держит форму и еще вкуснее. Подавайте теплой или холодной, с зеленью или сметаной — это беспроигрышный вариант для любого ужина!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
