Российских туристов на Кавказе призвали к порядку MK: на Кавказе решили бороться с нарушающими правила туристами из России

На Северном Кавказе местные гиды и власти усилили работу с туристами из России, пишет MK.RU. Мера вызвана участившимися случаями пренебрежения гостей к местным традициям и нормам безопасности.

На фоне роста турпотока экскурсоводы начали проводить подробные инструктажи. В частности, обязательная лекция о правилах поведения перед походами в Пятигорске длится до 20 минут. Отдыхающим настоятельно советуют соблюдать правила безопасности, так как погоня за эффектным селфи несколько лет назад в Теберде привела к гибели мужчины.

Гостям также рекомендуют соблюдать дресс-код, особенно при посещении святых мест и горных селений в Чечне, Дагестане и Северной Осетии. Плечи, колени и голова обязательно должны быть прикрыты. В противном случае может возникнуть конфликт.

Общественное возмущение уже вызывали откровенная фотосессия у Ханагского водопада и топлес-загар на смотровой площадке в Осетии. Отмечены также случаи неподобающего поведения в древнем некрополе Даргавс, где туристы фотографировались с человеческими останками. Это вынудило власти ограничить доступ к историческому объекту для всех посетителей.

Ранее сообщалось, что Малайзия предлагает путешественникам привлекательную альтернативу Китаю с более доступными ценами. По словам туриста из КНР, стоимость отдыха в этой стране примерно на 30% ниже, чем в Поднебесной.