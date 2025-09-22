«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 23:16

«Хук слева»: озвучено, как РФ и КНР ответили на провокации Польши

Sohu: Польша может стать изгоем после мощного ответа РФ и КНР на провокацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польша рискует оказаться в международной изоляции после обострения отношений с Россией и Китаем. Как сообщает китайское издание Sohu, страны продумали разные альтернативные маршруты мимо европейской страны из-за пограничных провокаций Варшавы.

Инцидент развивался после визита министра иностранных дел Китая Ван И в Польшу, где обсуждалось усиление транспортных маршрутов. Однако сразу после отъезда китайской делегации Варшава закрыла границу с Белоруссией, заблокировав десятки грузовых составов из КНР. Это решение было «оправдано» проведением российско-китайских учений.

Польша попыталась устроить проблемы – Россия с Китаем ответили Варшаве хуком слева, – отметили эксперты.

В ответ Китай публично осудил действия Польши и объявил о планах укрепления сотрудничества с прибрежными государствами Арктики, включая Россию. Москва и Пекин договорились развивать альтернативные маршруты, включая Северный морской путь. Первое судно уже готовится к отправке из китайского порта Нинбо в обход Польши, что станет ударом по транспортному статусу Варшавы.

Ранее сообщалось, что Европа идет по пути провокаций и пытается подорвать достигнутые на саммите на Аляске договоренности между Россией и Соединенными Штатами. Первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский уверен, что европейские страны пытаются вернуть новую американскую администрацию во главе с президентом Дональдом Трампом на антироссийский курс.

