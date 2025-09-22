«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 16:30

Тыквенная запеканка с маковой корочкой: готовим осенний десерт без хлопот

Осень — самое время для блюд из тыквы! Предлагаю вам попробовать необычную запеканку с нежной тыквенной основой и хрустящей маковой корочкой. Этот десерт покорит вас своим ароматом и вкусом. Сочетание тыквы с яблоками и пряностями создаёт неповторимую осеннюю симфонию вкусов, а маковая корочка добавляет интересную текстуру. Готовить эту запеканку одно удовольствие — справится даже начинающий кулинар!

Для запеканки возьмите 400 граммов тыквы, два яблока, три столовые ложки манной крупы (около 70 граммов), 100 миллилитров кефира и 100 граммов сахара. Понадобятся также два яйца, половина чайной ложки разрыхлителя, чайная ложка приправы «сухие духи» (или смесь корицы, кардамона и мускатного ореха), щепотка соли и 30 граммов сливочного масла.

Для маковой корочки подготовьте 25 граммов мака и 25 граммов сахара. Начните с подготовки тыквы: очистите её от кожуры и семян, натрите на крупной тёрке. Яблоки очистите и нарежьте кубиками. В миске смешайте тыкву с яблоками, добавьте манку, кефир, сахар, яйца, разрыхлитель и пряности. Перемешайте до однородности.

В форму для выпечки выложите массу, смазанную маслом. Для корочки смешайте мак с сахаром и посыпьте сверху. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть и подавайте со сметаной или мёдом.

