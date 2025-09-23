«Характер»: олимпийская чемпионка стала сенатором от Курской области Чемпионка Ламонова стала сенатором СФ от исполнительной власти Курской области

Олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова наделена полномочиями представлять правительство Курской области в Совете Федерации (СФ), заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале после подписания соответствующего распоряжения. Он отметил большой управленческий опыт спортсменки и ее преданность интересам области.

Благодаря своему характеру Евгения Ламонова добилась самой высокой вершины спортивного пьедестала, завоевав олимпийское золото в 2008 году. За плечами у нее большой управленческий опыт, — указал Хинштейн.

По его словам, олимпийская чемпионка обладает необходимыми качествами для достойного представления региона на федеральном уровне. Она возглавляла областной комитет по спорту, работала в Школе высшего спортивного мастерства, руководит профильным комитетом в Курской областной Думе. Также она курирует партпроект «Единой России» «Детский спорт» в регионе.

Губернатор выразил уверенность, что Ламонова сможет эффективно представлять интересы области в Совете Федерации. Он уже обсуждал кандидатуру Ламоновой с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в Курске состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы региона. Хинштейна набрал на выборах 86,92% голосов.