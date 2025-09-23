«Без папы стало опустошающе грустно»: сын Краско о его уходе и наследстве

Народному артисту России Ивану Краско сегодня исполнилось бы 95 лет. Актер не дожил до круглой даты полтора месяца. Дебют Краско состоялся в фильме «Авария». Также он сыграл в картинах «Балтийское небо», «Принц и нищий» «Армагеддон», «Пять вечеров», «Хозяин тайги», «Владимир Высоцкий. Документальная трилогия», «Литейный, 4», «Линии судьбы» и многих других. Младший сын Краско Федор рассказал NEWS.ru, как прошли последние дни отца. Подробности — в интервью.

«Без папы стало опустошающе грустно»

— Федор, какое самое яркое воспоминание осталось о папе?

— Из самых ярких воспоминаний в этом году — спектакль с участием папы «Я вернулся в мой город». Театр Комиссаржевской давал эту постановку в апреле. Это было перед самым закрытием сезона. Больше папа не вышел на сцену. В последний раз все было слишком эмоционально. Весь зал уже аплодировал, когда Иван Иванович читал «Медного всадника» его любимого Александра Сергеевича Пушкина. На этом спектакле мы были с моей девушкой. Папа был радостный!

Из раннего детства помню, как он баловал нас с братом. Мы ходили по магазинам, он нам покупал все, что мы захотим. Мама и бабушка этого не одобряли. Папа был неконфликтным, эмоциональным, душевным, с чувством юмора и самоиронией. У нас с моим братом Ваней впечатления о нем как о прекраснейшем, добрейшем человеке, самом дружелюбном, наверное, из всех, кого я знаю.

Сейчас чувствуется отсутствие папы. Но нас с братом поддерживает наша прекрасная мама — талантливый художник Наталия Николаевна Вяль. Мы никогда не чувствовали, что наши родители расстались. В этом большая заслуга мамы. Родители всегда с уважением относились друг к другу. И нам папа привил уважение к женщине.

Наталья Вяль с сыновьями Федором и Иваном на прощании с Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Что поменялось в вашей жизни после ухода папы?

— Без папы стало опустошающе грустно. Мы едем на дачу, проезжаем мостик через реку Ройку, папа на этом мостике всегда кричал: «Э-э-эх!» Эту традицию он перенял у своего сына Андрея. Я подумал, что я этого восклицания радости больше не услышу. Стараюсь держаться, насколько возможно. Это мне от него передалось. На людях всегда, что бы ни случилось, я на позитиве и оптимизме.

«Андрей тоже, как и папа, предчувствовал свой уход»

— Что Иван Иванович рассказывал о своем старшем сыне Андрее Краско?

— Папа довольно мало рассказывал о нашем старшем брате. Думаю, ему было тяжело говорить с детьми об умершем сыне. Для него это была непостижимая потеря. В основном он с нами вспоминал истории из детства Андрея, которые мы слушали по несколько раз с удовольствием, ведь папа был изумительным рассказчиком. «Однажды папа пожурил сынишку за какую-то проказу, снял ремень, пригрозил. В глазах Андрюшки я увидел неподдельный сильный страх и сам испугался, что я творю», — вспоминал папа. «Иван, ты фто?! Ты фто, Иван?!» — повторял малыш, пятясь от папы, прижимаясь к батарее.

Папа говорил, что он больше никогда руку на Андрея не поднимал, их связывала особенная дружба. Они вместе снялись в двух сериалах — «Королевство кривых» и «Линии судьбы», он любил эти работы. Наша мама рассказывала, что Андрей попросил отца назвать моего брата, который меня на два года старше, Иваном.

— Иван Иванович ушел накануне дня рождения Андрея. В этом есть мистическое совпадение…

— Таких горьких совпадений в нашей семье много. Прабабушка Поля, с которой Иван Иванович переживал блокаду, говорила ему: «Ванечка, я буду рядом с тобой до конца войны». Так и случилось, в мае 1945-го после празднования Победы папина бабушка ушла. Андрею нравилась режиссер Динара Асанова. «Папа, я буду как Динара Асанова», — говорил Андрей папе. Иван Иванович переживал, поскольку Асанова погибла в киноэкспедиции в 42 года. Андрея тоже не стало на съемках в Одессе. Андрей тоже, как и папа, предчувствовал свой уход.

Андрей Краско Фото: Andrey Fedechko/Russian Look/Global Look Press

— Иван Иванович чувствовал, что уходит?

— В последние несколько дней он уже говорил, что отказывается от еды. Мы с братом пытались его уговорить: «Папа, надо есть, что же остается?!» «Остается только помирать», — отвечал спокойно папа. Мы убеждали его, что не надо так говорить. Но он уже никого не слушал и отказался от воды.

«Папа хотел убедиться, что все у всех хорошо, и спокойно уйти»

— Какие были последние желания?

— Он уже просто хотел отдыхать. В последнее время папа не слушал радио, перестал обсуждать с нами новости. Ему было интересно одно — спокойно провести время. Он хотел убедиться, что все у всех хорошо, и спокойно уйти.

— Кто был рядом с Иваном Ивановичем в последнее время?

— В последние месяцы мы с братом сидели с ним по очереди на даче в Грузино. Он уже сам себя не обслуживал. Мы кормили его, поили, давали лекарства. Выводили папу на свежий воздух. Он любил посидеть на его любимом крылечке, где он всегда любил беседовать с гостями и домочадцами. Мы с Ваней старались поднимать его боевой дух, но он уже плохо слышал. Он просто чувствовал, что мы рядом с ним.

Все время нас благодарил и говорил, что любит. С нами была наша бабушка, мамина мама Галина Дмитриевна, его свояченица Тамара Васильевна и племянник Ярослав. Папу часто навещал его арт-директор Вячеслав Смородинов. Незадолго до ухода папы он приехал на дачу с Юрием Александровичем Кузнецовым. Для Ивана Ивановича это была огромная радость! Он воспрял духом.

— Кто из друзей оставался с ним на связи?

— С Дмитрием Харатьяном папа дружил, несмотря на разницу в возрасте. Иван Иванович всегда старался встретиться с ним, когда он приезжал в Санкт-Петербург, ходил к нему на спектакли. Они с папой созванивались. Дмитрий не бросил Ивана Ивановича, когда ему было уже совсем тяжело. Настоящий папин друг — он помог нам и с похоронами, выделил крупную сумму, чтобы достойно проводили нашего Ивана Ивановича. Нигде об этом не рассказывал.

Большая поддержка была от Елизаветы Ниловой и ее мужа Родиона Приходько, с которыми папа служил в театре. Многолетний партнер Ивана Ивановича по сцене Юрий Ершов постоянно справлялся о папином здоровье, звонил ему.

Лечение и пребывание в больнице обходится дорого. Нашей семье всегда помогал Театр Комиссаржевской, где папа прослужил ровно 60 лет. Художественный руководитель Виктор Минков при жизни поддерживал Ивана Ивановича и после его ухода организовал достойное прощание и поминки.

Могила Ивана Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Завещание огласят через полгода»

— Что же теперь будет с любимой дачей Краско, с его участком в Вартемягах?

— Родственники считают, что дача в Грузино представляет большую семейную ценность, потому что там прошло детство Андрея, Юлии и наше с Ваней. Папа обустраивал участок, производили на нем постройки вместе с мужем Тамары Васильевны, отцом Ярослава. Здесь и банька его любимая, и печка в доме, которую сделал мастер по заказу папы. В последние 60 лет это родные для папы места. Именно там история Ивана Ивановича. Эта дача принадлежит его дочери Юлии, нашей старшей сестре, которая живет в Польше. Иван Иванович еще при жизни распорядился этим наследством.

— Ваш папа говорил, что вы с братом стали для него тем стимулом, ради чего он жил после гибели Андрея. Иван Иванович на свой последний юбилей признался, что хочет, чтобы участок в Вартемягах достался вам и Ивану.

— Он все хотел там пожить. Участок находится как раз неподалеку от его родного дома. Поклонник из меценатов предлагал поставить там небольшой дом, о котором папа мечтал. Начали работу на участке, но папа после того, как ему исполнилось 90, стал болеть, и стройку заморозили. Мы с Иваном, конечно, постараемся поставить там баньку и домик. В память о папе обустроим там все, как он хотел. Завещание огласят через полгода. Если у нас будут права на этот дом, то хорошо, а бороться за наследство и ссориться с родственниками мы не будем.

Иван Краско, Иван Краско — младший, Федор Краско, 2018 год Фото: Persona Stars/035/legion-media.ru

— С кем из родственников вы общаетесь?

— Мы встретились на похоронах с внуком папы Кириллом и его мамой Маргаритой. Выразили друг другу соболезнования. Относимся ко всем уважительно, но так ни с кем никогда не общались. Папу окружали хорошие люди.

— Каким Иван Иванович видел свой 95-летний юбилей?

— В последнее время он об этом не думал. Еще несколько лет тому назад он рассказывал, что они договорились с прежним художественным руководителем театра Новиковым дожить до 95 лет. Но Виктор Абрамович ушел раньше Ивана Ивановича на полтора года. Папа в тот момент только выписался из больницы после инсульта. Ему не сразу сказали об уходе его друга, который был младше его на 13 лет! Для Ивана Ивановича это была трагедия. Мне кажется, что из-за того, что они с Новиковым не пошли дальше вместе, он стал терять силы.

С Владимиром Алексеевичем Конкиным, они передавали друг другу видеозаписи и поздравляли с праздниками.

Он стал чувствовать себя одиноко в современном мире, хотя его поддерживали друзья, которые гораздо моложе. Папа начал падать духом и угасать. Сегодня мы с братом поедем на кладбище, помянем папу, ему будет приятно. Будучи верующим человеком, наш папа признавал, что по окончании земного пути наступает другая жизнь.

Всех, кто заботился о нашем папе, мы благодарим. Почитатели таланта Ивана Краско, его друзья, зрители, не грустите, не унывайте об уходе актера. Иван Иванович никогда не унывал. Наш с Иваном папа был жизнерадостным человеком.

