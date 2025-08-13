Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экс-жена Краско рассказала о состоянии актера незадолго до его смерти

Экс-жена Краско Вяль: актер в последнее время находился в неадекватном состоянии

Наталья Вяль Наталья Вяль Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актер Иван Краско в последнее время находился в неадекватном состоянии, заявила NEWS.ru его третья жена Наталья Вяль. Она отметила, что из-за этого почти не общалась с ним. Вяль добавила, что актер плохо слышал, мог путать места, в которых находился, и людей.

Когда человек в неадекватном состоянии, смысла с ним общаться [нет]. Он временами приходил в сознание, разговаривал по телефону и, например, говорил: «Я здесь у Даши». А он был на даче, — рассказала Вяль.

Ранее народный артист России Георгий Штиль на церемонии прощания с актером Иваном Краско назвал его «символом Петербурга». По его словам, которые передает портал «Петербург2», Краско был не только выдающимся актером, способным воплотить на сцене любые образы — от комедийных до трагических, но и настоящим гражданином города.

До этого вице-губернатор Северной столицы Наталья Чечина на церемонии прощания с артистом заявила, что Краско был носителем петербургских традиций. По ее словам, он шел по жизни с открытым сердцем и никогда не изменял своей профессии.

