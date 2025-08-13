Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Известный актер рассказал о значении Ивана Краско для Петербурга

Актер Штиль простился с Краско, назвав его символом Петербурга

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Народный артист России Георгий Штиль на церемонии прощания с актером Иваном Краско назвал его «символом Петербурга». По словам Штиля, которые передает портал «Петербург2», Краско был не только выдающимся актером, способным воплотить на сцене любые образы — от комедийных до трагических, — но и настоящим гражданином города.

Он был настоящим гражданином города, человеком, которого уважали все. Мы недавно созванивались, он говорил, что чувствует себя хорошо. На курсе его все любили, и сразу выбрали старостой. Мне кажется, он был старостой и нашего города, потому что всегда проявлял инициативу и заботился о людях, — заявил он.

Краско умер на 95-м году жизни. Отпевание пройдет 13 августа в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище. Похороны запланированы на 14:00 в том же месте.

До этого вице-губернатор Северной столицы Наталья Чечина на церемонии прощания с артистом заявила, что Краско был носителем петербуржских традиций. По ее словам, он шел по жизни с открытым сердцем и никогда не изменял своей профессии.

