Приметы на 23 сентября: к чему молчат собаки и лягушки в День Рябинников

Приметы на 23 сентября: к чему молчат собаки и лягушки в День Рябинников

23 сентября в народном календаре славян носит название День Петра и Павла Рябинников. Этот день, посвященный памяти святых епископов Никейских, был наполнен особыми поверьями, тесно связанными с наблюдениями за природой и животным миром. Мудрость предков, основанная на многовековом опыте, помогала не только предсказать погоду, но и понять, какие действия помогут привлечь удачу, а какие, напротив, могут навлечь неприятности.

Погодные приметы на Петра и Павла Рябинников

Главной природной предсказательницей в этот день выступала рябина. По обилию ягод на дереве судили о будущей зиме и осени. Если ветви рябины гнулись от тяжести алых гроздьев, это предвещало суровую, морозную зиму и дождливую осень. И наоборот, скудный урожай сулил засушливую осень и мягкую зиму. Солнечная погода на Петра и Павла предсказывала бабье лето с множеством погожих дней, а утренний дождь указывал на снежный декабрь. Если же дождь начинался после полудня, это означало, что много снега выпадет в январе. Теплый, но пасмурный день свидетельствовал о затяжной осени, когда настоящие холода наступят лишь к середине декабря.

Приметы по поведению зверей и птиц 23 сентября

Животные, чувствительные к изменениям в природе, служили нашим предкам живыми барометрами. Крестьяне внимательно следили за зайцами: если в лесу их было особенно много, это предрекало лютую зиму. О надвигающихся холодах свидетельствовало и необычное поведение лягушек — они затихали и не покидали водоемов. Глухой лай собак в этот день трактовался как предвестник снегопада.

Глухой лай собак 23 сентября трактовался как предвестник снегопада

Что нельзя делать на Петра и Павла Рябинников

Согласно народным верованиям, чтобы избежать беды, в этот день категорически запрещалось ссориться и ругаться, особенно женщинам с мужчинами, чтобы не лить слезы три месяца. Нельзя было встречать день в беспорядке — неубранный дом сулил финансовые проблемы и скандалы в семье. Предки остерегались жадничать, собирая рябину, ведь часть ягод обязательно нужно было оставить на дереве для птиц, иначе можно было навлечь на себя болезни. Под запретом были уныние и слезы, которые могли привлечь тяжелую хворь. Также не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу, чтобы не столкнуться с неудачами.

Приметы на 23 сентября — что можно и нельзя делать на Петра и Павла Рябинников

Что нужно сделать обязательно 23 сентября, по народным поверьям

Обязательными к исполнению были несколько действий. Главным из них был сбор рябины, которая после первых заморозков становилась сладкой. Ее заготавливали на зиму для лечения и обрядов. Веточки рябины вешали под крышей дома и над входной дверью, веря, что это мощный оберег, защищающий жилище от нечистой силы и сглаза. Также этот день считался прекрасным временем для начала новых дел, которые должны были увенчаться успехом, для примирения с близкими и налаживания старых связей. Следование этим заветам, по мнению предков, помогало гармонично подготовиться к зиме и привлечь в дом благополучие.

Ранее мы рассказали, какие праздники отмечают в России и мире 23 сентября.

