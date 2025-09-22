23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног

23 сентября по мнению наших предков следовало собрать рябину и приготовить из нее вкусные заготовки на зиму. ООН призывает вспомнить о жестовых языках — ими сегодня пользуется около 70 миллионов человек. Что еще интересного выпадает на 23 сентября 2025 года? Какой праздник справляют сотрудники органов правопорядка, каких святых чтут верующие и кого поздравить с именинами — об этом в нашем материале.

День рябины — праздник 23 сентября в России

На 23 сентября в России выпадает праздник, который справляли наши предки, — Петр и Павел Рябинники. В конце первого осеннего месяца православные вспоминают святых Петра и Павла. Они жили в Византии при императоре Льве V Армянине, известном своим иконоборчеством, и защищали святые образа.

В народе этот сентябрьский день получил название Петр и Павел Рябинники. Наши предки верили: с этого момента окончательно наступала осень, рябина окончательно созревала и приобретала приятный вкус. Поверья советовали собирать эту ягоду сегодня: она обладала целебными свойствами и даже могла спасти от нечисти.

Крестьяне старались сегодня приготовить что-нибудь с рябиной, например наливку. А тем, кто страдал бессонницей, можно было провести обряд: очертить с помощью веточки рябины вокруг своей кровати круг.

Какие праздники выпали на 23 сентября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздники 23 сентября 2025 года: день беспокойных ног, жвачки и сотрудников МВД

Еще одно торжество отмечают 23 сентября 2025 года российские правоохранители: в этот осенний день проходят праздничные мероприятия, посвященные сотрудникам информационных подразделений МВД нашей страны. Знали ли вы, что статистические отделы в органах правопорядка существуют уже много лет? Одно из первых подобных подразделений было создано еще осенью 1918 года.

А какие праздники 23 сентября 2025 года будут отмечать иностранцы? ООН установила на эту дату Всемирный день жестовых языков. Сегодня таких в мире насчитывается более 200. В 1950-х именно 23 сентября была создана Всемирная организация глухих.

Еще одно торжество, выпавшее на 23 сентября, связано с неврологической патологией: сегодня по инициативе врачей справляют Дeнь cиндpoмa бecпoкoйныx ног. Желание двигать ногами в кровати возникает примерно у 10% людей. Такой незначительный на первый взгляд синдром часто становится причиной бессонницы. Вот почему врачи призывают в этот осенний день вспомнить об этой болезни и поискать способы ее излечить.

На 23 сентября выпадает и приятный ивент — День жевательной резинки. В 1848 году в конце первого осеннего месяца ее впервые изготовил американский изобретатель Джон Кертис.

День жвачки — праздник 23 сентября Фото: Shutterstock/FOTODOM

23 сентября в истории

Рассказываем, что такого интересного случилось 23 сентября в разные эпохи. Откроем труды по истории и обратим внимание на эти события:

1862 — свадьба Льва Толстого и Софьи Берс;

1873 — в столице Российской империи зажглись первые на планете фонари на электричестве;

1943 — от немцев Советской армией освобождена Полтава;

1997 — состоялся анонс поисковика «Яндекс»;

2008 — выпущена ОС Android.

23 сентября появились на свет актриса Роми Шнайдер, музыканты Брюс Спрингстин и Хулио Иглесиас, драматург Эдвард Радзинский.

Эдвард Радзинский Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Приметы на 23 сентября

Крестьяне верили, что в конце первого осеннего месяца следует прислушаться к интуиции. Она якобы работает в эти даты особенно сильно. Рассказываем, что нельзя делать 23 сентября:

проводить день в беспорядке, в грязных помещениях;

грустить, рыдать, тосковать по прошлому;

жадничать;

спорить, ругаться;

закрывать окна плотными шторами — в доме застоится все плохое.

Часть погодных примет этого дня связана с рябиной: если ее много на деревьях — жди промозглую зиму, а если мало, то оставшиеся осенние месяцы будут сухими.

Приметы 23 сентября 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Именины 23 сентября

Откроем святцы и вспомним некоторых именинников:

Вот мы и рассказали о значимых событиях 23 сентября. В эту дату попробуйте приготовить что-нибудь из рябины, купите жевательную резинку или поинтересуйтесь тем, как живут слабослышащие люди.