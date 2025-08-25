Педиатр развеял популярный миф о проглатывании жвачки

Проглоченная жвачка не представляет опасности для здоровья, заявил педиатр, кандидат медицинских наук Кирилл Константинов, опровергнув распространенный миф. По его словам, переданным Pravda.Ru она выводится из организма естественным образом.

Ну, конечно, химия, которая там у нас есть внутри организма, она это делает, да. И щелочь, кислота, там много чего, бактерии, там все там сыграется. Переживать не нужно, — заключил Константинов.

Ранее доктор медицинских наук стоматолог Олесь Шевченко заявил, что жевательная резинка без сахара может укреплять зубы и поддерживать гигиену рта. По его словам, жевание минимум трех подушечек ежедневно в течение месяца улучшает уровень гигиены рта.