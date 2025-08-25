Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:16

Педиатр развеял популярный миф о проглатывании жвачки

Педиатр Константинов: жвачка сама выходит из организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проглоченная жвачка не представляет опасности для здоровья, заявил педиатр, кандидат медицинских наук Кирилл Константинов, опровергнув распространенный миф. По его словам, переданным Pravda.Ru она выводится из организма естественным образом.

Ну, конечно, химия, которая там у нас есть внутри организма, она это делает, да. И щелочь, кислота, там много чего, бактерии, там все там сыграется. Переживать не нужно, — заключил Константинов.

Ранее доктор медицинских наук стоматолог Олесь Шевченко заявил, что жевательная резинка без сахара может укреплять зубы и поддерживать гигиену рта. По его словам, жевание минимум трех подушечек ежедневно в течение месяца улучшает уровень гигиены рта.

Россия
врачи
жвачки
педиатры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вспыхнул как спичка: мужчина в Татарстане чуть не сгорел заживо, детали
Дерматолог рассказал об опасности «зеленого ногтя»
«Что для тебя комфорт?»
«Сдал цепочку с крестиком»: что известно о пропавшем в Босфоре пловце из РФ
«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3000 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.