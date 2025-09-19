Джем из черноплодной рябины: варим густое варенье за 20 минут без желатина

Варим густое варенье за 20 минут без желатина! Джем из черноплодной рябины — это не просто сладкая заготовка, но и полезное лакомство за счет высокого содержания антиоксидантов в ягодах.

Рецепт: промойте 1 кг ягод, бланшируйте 5 минут в кипятке, затем протрите через сито. Смешайте пюре с 800 г сахара и соком половины лимона, варите на медленном огне 20 минут, помешивая, пока масса не уварится на треть. Горячий джем разлейте по стерильным банкам, закатайте.

Секрет идеальной консистенции — не переваривать: капля джема на тарелке не должна растекаться. Этот джем хорош к тостам, сыру, блинам и даже к мясу. По вкусу оно напоминает чернику и вишню одновременно. Попробуйте, вам точно понравится.

