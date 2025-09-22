Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску – рулет из кабачков сметают вмиг!

Забудьте о скучных жареных кабачках! Этот рулет — настоящая революция в кулинарии. Нежные кабачковые пласты, ароматная начинка из творога и зелени, пикантный томатный соус. Это блюдо удивит даже тех, кто не любит овощи. Готовится просто, а выглядит как ресторанный шедевр!

Ингредиенты:

· 2 средних кабачка

· 200 г творога

· 100 г сыра фета

· 1 яйцо

· Пучок укропа и петрушки

· 2 зубчика чеснока

· 3 ст.л. томатной пасты

· Соль, перец, растительное масло

Кабачки нарежьте вдоль длинными тонкими пластинами (3-4 мм). Посолите, оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте пластины на гриле или сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны до мягкости. Для начинки разомните творог и фета вилкой, добавьте яйцо, измельченную зелень, чеснок, соль и перец. Томатную пасту разведите 2 ст.л. воды. На каждую кабачковую пластину нанесите тонкий слой томатной пасты, затем творожную начинку. Аккуратно сверните рулеты. Выложите в форму, запекайте 15 минут при 180°C до золотистого цвета. Подавайте теплыми или холодными.

