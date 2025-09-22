«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 15:33

Готовим вкусную пастилу из яблока и киви: натуральный десерт круче магазинного

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите порадовать близких полезным десертом? Приготовьте домашнюю пастилу из яблока и киви! Этот яркий, натуральный лакомство не только порадует своим вкусом, но и станет отличной альтернативой магазинным сладостям. Сочетание кисловатого киви и сладкого яблока создаёт неповторимый вкус, а мёд добавляет приятную нотку. Готовить такую пастилу проще простого, а результат превзойдёт все ожидания.

Для приготовления возьмите одно запечённое яблоко, три киви, 50 миллилитров воды и одну столовую ложку мёда.

Начните с подготовки яблок: запеките их до мягкости в духовке или микроволновке. Очистите киви от кожуры. В блендере измельчите запечённое яблоко до пюреобразного состояния. Добавьте киви, воду и мёд. Тщательно взбейте до однородной массы.

Подготовьте противень: застелите его пергаментной бумагой. Выложите фруктовое пюре тонким слоем (примерно 5–7 миллиметров). Сушите пастилу в духовке при температуре 60–70 градусов с приоткрытой дверцей около 6–8 часов, либо в сушилке для овощей и фруктов. Готовая пастила должна быть упругой и не липнуть к рукам. Нарежьте её на полоски и при желании обваляйте в сахарной пудре.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Общество
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей
Общество
Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей
Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день
Общество
Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день
Дымляма с сезонными яблоками: невероятное рагу с картошкой и говядиной
Общество
Дымляма с сезонными яблоками: невероятное рагу с картошкой и говядиной
Вы будете печь его каждый день! На выпечку 20 минут! Не шарлотка — самый яблочный рулет к чаю
Общество
Вы будете печь его каждый день! На выпечку 20 минут! Не шарлотка — самый яблочный рулет к чаю
яблоки
десерты
кулинария
киви
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Деньги есть»: в ГД призвали не бороться с высокими зарплатами курьеров
Политолог раскрыл роль США в признании Палестины
Появились подробности о церемонии прощания с матерью Агутина
В МИД России призвали европейцев прекратить провокации в рамках СВПД
Россиян призвали избегать опасных районов КНР из-за тайфуна
В двух судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног
Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году
Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере
Путин: Россия будет придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием
Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения
Дом как экосистема: когда приборы работают вместе
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Астраханскую область
Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»
Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок
Путин оценил эффективность сил сдерживания России
В Госдуме поддержали бесплатное получение профессии для школьников
Полиция застрелила подростка в «Макдоналдсе» на глазах у детей
Смерть матери, измены Варум, скандал из-за СВО: как живет Леонид Агутин
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.