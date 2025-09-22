Готовим вкусную пастилу из яблока и киви: натуральный десерт круче магазинного

Хотите порадовать близких полезным десертом? Приготовьте домашнюю пастилу из яблока и киви! Этот яркий, натуральный лакомство не только порадует своим вкусом, но и станет отличной альтернативой магазинным сладостям. Сочетание кисловатого киви и сладкого яблока создаёт неповторимый вкус, а мёд добавляет приятную нотку. Готовить такую пастилу проще простого, а результат превзойдёт все ожидания.

Для приготовления возьмите одно запечённое яблоко, три киви, 50 миллилитров воды и одну столовую ложку мёда.

Начните с подготовки яблок: запеките их до мягкости в духовке или микроволновке. Очистите киви от кожуры. В блендере измельчите запечённое яблоко до пюреобразного состояния. Добавьте киви, воду и мёд. Тщательно взбейте до однородной массы.

Подготовьте противень: застелите его пергаментной бумагой. Выложите фруктовое пюре тонким слоем (примерно 5–7 миллиметров). Сушите пастилу в духовке при температуре 60–70 градусов с приоткрытой дверцей около 6–8 часов, либо в сушилке для овощей и фруктов. Готовая пастила должна быть упругой и не липнуть к рукам. Нарежьте её на полоски и при желании обваляйте в сахарной пудре.

