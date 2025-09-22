Быстрая кабачковая икра для поесть прямо сейчас! Простой рецепт на сковороде. Быстро, вкусно, бюджетно и легко. Идеальная закуска к любому блюду: от мяса до тостов. Готовится за 20 минут — хрустящая, ароматная и невероятно полезная!
Ингредиенты
- Кабачок (очищенный) — 450 г
- Морковь — 120 г (1 шт.)
- Лук репчатый — 100 г (1 шт.)
- Кетчуп или томатная паста — 50 г
- Масло подсолнечное — 10 г (можно без него)
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
- Вода — 2-3 ст. л.
Приготовление
- Морковь натереть, лук мелко нарезать. Обжарить на масле 3–4 минуты, добавить воду, тушить до мягкости. Кабачок нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить. Добавить к овощам, тушить 5 минут. Ввести кетчуп, соль, перец и чеснок.
- Если масса суховата — подлить воды. Готовить ещё 10–15 минут на среднем огне, пока кабачок не станет мягким, а часть кусочков не разварится. Подавайте горячей или холодной! Идеально с черным хлебом или как гарнир к котлетам.
Ранее мы готовили быстрый «Бухлаваш» — идеальная закуска ко всему! Хоть к пиву, хоть к борщу.