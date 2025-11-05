Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:00

Сетки от овощей — клад для дачника: 5 неожиданных способов применения, о которых вы не слышали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С приходом осени на рынках появляются овощные сетки — простой материал, который большинство выбрасывает. Однако опытные садоводы знают: эти сетки способны решить множество задач на участке.

Сетчатый материал превращается в универсальную «мочалку» для очистки садового инвентаря — лопат, ведер и сапог. Также он служит фильтром при приготовлении травяных настоев и жидкого компоста, эффективно задерживая растительные остатки.

Осенью сетки используют для укрытия теплолюбивых растений: набитые листьями, они надежно защищают от морозов. Кроме того, сетки оберегают луковицы цветов от грызунов, а стволы плодовых деревьев — от зайцев и мышей.

Такое вторичное использование сеток экономит средства и позволяет рационально применять подручные материалы несколько сезонов подряд.

Ранее сообщалось, что минеральная вода с естественной углекислотой и микроэлементами отлично справляется со свежими пятнами и общим загрязнением. Особенно эффективен метод для синтетических ковровых покрытий.

