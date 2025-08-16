Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 20:54

В отеле на Аляске нашли секретные документы после встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА Новости

В гостинице Hotel Captain Cook в Анкоридже были обнаружены конфиденциальные документы, предположительно принадлежащие Госдепартаменту США, сообщает National Public Radio (NPR). Восемь страниц с пометками управления протокола были найдены постояльцами в общедоступном принтере отеля, где проходил саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Среди рассекреченных материалов оказалось подробное расписание встречи, включая состав делегаций обеих стран с фонетическими пояснениями к произношению русских фамилий. Особый интерес представляет план официального обеда «в честь Его Превосходительства Владимира Путина», который в итоге не состоялся. Меню включало салат с шампанской заправкой, стейки филе-миньон в коньячно-перечном соусе, аляскинского палтуса, картофельное пюре со сливочным маслом и запеченную спаржу, а на десерт — крем-брюле с мороженым.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон провели переговоры в формате «три на три». Во время саммита лидеры двух государств обсуждали двусторонние отношения и ситуацию на Украине. В ходе пресс-конференции Путин предложил своему американскому коллеге провести следующую встречу в Москве. Трамп в свою очередь назвал это предложение интересным и допустил такую возможность.

Аляска
Госдеп США
документы
секреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине обиделись на Трампа из-за саммита на Аляске
Российские операторы дронов протаранили эскадрилью тяжелых БПЛА ВСУ
В США проболтались о ходе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности
Стало известно, от какой гарантии безопасности для Украины отказались США
Торговые переговоры США и Индии сорвались в последний момент
Открылись новые детали о несостоявшемся обеде Путина и Трампа на Аляске
Мерц научил Зеленского, как снова не сесть в лужу перед Трампом
Российские войска пресекли попытку прорыва фронта в зоне СВО
В отеле на Аляске нашли секретные документы после встречи Путина и Трампа
Раскрыто, какие именно гарантии безопасности Трамп готов дать Украине
Трамп рассказал о неожиданном обещании Си Цзиньпина
В Болгарии назвали Европу лишним звеном в решении украинского кризиса
Сальдо объяснил, кто может принудить Зеленского к миру на Украине
5 лучших соусов к рису: вкусно, просто, по-домашнему
В США заявили о переосмыслении условий разрешения конфликта на Украине
Аджика «Дымчатый бархат» с копчеными сливами и кофе — секрет моего стейка
В Госдуме рассказали, кого ждет повышение пенсии с 1 сентября
Украинские военкомы превратили врачебные комиссии в конвейер трупов
Собчак заметила на встрече Путина и Трампа «путешественника во времени»
ВСУ жестоко подставили соседнюю бригаду с колоссальными потерями
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.