В отеле на Аляске нашли секретные документы после встречи Путина и Трампа

В гостинице Hotel Captain Cook в Анкоридже были обнаружены конфиденциальные документы, предположительно принадлежащие Госдепартаменту США, сообщает National Public Radio (NPR). Восемь страниц с пометками управления протокола были найдены постояльцами в общедоступном принтере отеля, где проходил саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Среди рассекреченных материалов оказалось подробное расписание встречи, включая состав делегаций обеих стран с фонетическими пояснениями к произношению русских фамилий. Особый интерес представляет план официального обеда «в честь Его Превосходительства Владимира Путина», который в итоге не состоялся. Меню включало салат с шампанской заправкой, стейки филе-миньон в коньячно-перечном соусе, аляскинского палтуса, картофельное пюре со сливочным маслом и запеченную спаржу, а на десерт — крем-брюле с мороженым.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон провели переговоры в формате «три на три». Во время саммита лидеры двух государств обсуждали двусторонние отношения и ситуацию на Украине. В ходе пресс-конференции Путин предложил своему американскому коллеге провести следующую встречу в Москве. Трамп в свою очередь назвал это предложение интересным и допустил такую возможность.