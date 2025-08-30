День знаний — 2025
Кабачковая икра с яблоками на зиму! Самый простой и вкусный рецепт

Эта икра станет вашим секретным оружием в зимние месяцы! Яблоки придают привычному вкусу пикантную кислинку и легкую фруктовую нотку, превращая простую заготовку в изысканную закуску. А благодаря натуральным консервирующим свойствам яблок икра прекрасно хранится до весны.

Для приготовления вам понадобится: 3 кабачка, 2 кислых зеленых яблока, 1 морковь, 1 луковица, 2–3 помидора, 3 столовые ложки растительного масла, 1 зубчик чеснока, соль и молотый черный перец по вкусу.

Овощи и яблоки очистите. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте их на растительном масле до мягкости. Кабачки и яблоки нарежьте кубиками, добавьте к овощам и тушите 15 минут под крышкой. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и измельчите в пюре. Добавьте томатное пюре к овощам, посолите, поперчите и тушите еще 20 минут на медленном огне.

Снимите с огня, добавьте измельченный чеснок и пробейте блендером до желаемой консистенции. Для более грубой текстуры можно размять массу толкушкой. Еще раз доведите до кипения и сразу разлейте по стерильным банкам. Закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Эта икра хороша как в холодном виде с черным хлебом, так и в качестве гарнира к мясу или рыбе. Яблочная кислинка делает ее вкус по-настоящему освежающим и оригинальным!

рецепты
икра
кабачки
яблоки
домашние заготовки
