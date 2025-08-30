День знаний — 2025
30 августа 2025 в 06:00

Баклажанная икра «Огонёк»! 3 кг баклажанов, 40 минут — и едим всю зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажанная икра «Огонёк»! 3 кг баклажанов, 40 минут — и едим всю зиму! Эта ароматная икра с пикантной ноткой острого перца станет королевой ваших заготовок! Густая, насыщенная и невероятно вкусная — идеальная закуска к картошечке, мясу или просто на хлеб. Готовится долго, но результат того стоит!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 3 кг
  • Помидоры — 1,5 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Перец болгарский — 1 кг
  • Перец острый — 2 стручка (или по вкусу)
  • Масло растительное — 400 мл
  • Соль — 3 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксусная эссенция — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кубиками, залейте подсоленной водой на 40 минут (это уберет горечь). Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на средней терке, болгарский перец — кубиками, острый перец — мелко порубите. Помидоры нарежьте кубиками.
  2. Обжаривайте овощи поочередно на хорошо разогретом масле: сначала отжатые баклажаны до золотистого цвета, затем лук до прозрачности, морковь до мягкости, болгарский перец. Перекладывайте каждый слой в большую кастрюлю. Помидоры потушите под крышкой 10 минут и добавьте к остальным овощам.
  3. Добавьте острый перец, соль, сахар и уксус (если используете). Томите на медленном огне 40 минут, периодически помешивая. Для нежной текстуры пробейте блендером. Разложите по стерильным банкам, простерилизуйте 15 минут и закатайте. Укутайте до полного остывания.

Храните в прохладном месте. Эта икра прекрасно стоит всю зиму! Приятных заготовок!

Ранее мы готовили закатку из свеклы на зиму. Одна банка — и на столе ароматный борщ!

баклажаны
овощи
икра
простой рецепт
закатки
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
