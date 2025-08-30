Баклажанная икра «Огонёк»! 3 кг баклажанов, 40 минут — и едим всю зиму! Эта ароматная икра с пикантной ноткой острого перца станет королевой ваших заготовок! Густая, насыщенная и невероятно вкусная — идеальная закуска к картошечке, мясу или просто на хлеб. Готовится долго, но результат того стоит!
Ингредиенты
- Баклажаны — 3 кг
- Помидоры — 1,5 кг
- Лук репчатый — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Перец болгарский — 1 кг
- Перец острый — 2 стручка (или по вкусу)
- Масло растительное — 400 мл
- Соль — 3 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Уксусная эссенция — 1 ч. л.
Приготовление
- Баклажаны нарежьте кубиками, залейте подсоленной водой на 40 минут (это уберет горечь). Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на средней терке, болгарский перец — кубиками, острый перец — мелко порубите. Помидоры нарежьте кубиками.
- Обжаривайте овощи поочередно на хорошо разогретом масле: сначала отжатые баклажаны до золотистого цвета, затем лук до прозрачности, морковь до мягкости, болгарский перец. Перекладывайте каждый слой в большую кастрюлю. Помидоры потушите под крышкой 10 минут и добавьте к остальным овощам.
- Добавьте острый перец, соль, сахар и уксус (если используете). Томите на медленном огне 40 минут, периодически помешивая. Для нежной текстуры пробейте блендером. Разложите по стерильным банкам, простерилизуйте 15 минут и закатайте. Укутайте до полного остывания.
Храните в прохладном месте. Эта икра прекрасно стоит всю зиму! Приятных заготовок!
Ранее мы готовили закатку из свеклы на зиму. Одна банка — и на столе ароматный борщ!