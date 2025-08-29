День знаний — 2025
29 августа 2025 в 07:21

Кабачки достали, но эти гнезда буду готовить всегда: королевская вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые гнезда — это удачное сочетание сочного фарша и нежных овощей, которое превращает обычный ужин в кулинарный шедевр. Блюдо готовится быстро, но получается настолько вкусным и презентабельным, что его не стыдно подать к праздничному столу. Всего несколько простых ингредиентов — и вы получаете сбалансированное блюдо с хрустящей корочкой и нежной начинкой.

450 г куриного фарша смешивают с солью, сухим чесноком, паприкой и черным перцем. 1 кабачок натирают на крупной терке, отжимают лишнюю жидкость и смешивают с фаршем. Из полученной массы формируют гнезда, выкладывают в форму для запекания. В центр каждого гнезда кладут нарезанные шампиньоны и помидоры, сверху поливают сметаной и посыпают тертым сыром. Запекают 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
рецепты
кабачки
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
