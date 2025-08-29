Не выкидываем, а запасаем на зиму! 5 способов заморозки кабачков

Не выкидываем, а запасаем на зиму! 5 способов заморозки кабачков! Сохраните этот простой гид по заготовкам, чтобы всю зиму готовить полезные и вкусные блюда! Кабачки — идеальный продукт для заморозки: они сохраняют витамины и вкус.

5 вариантов заготовок:

Лодочки — разрезаем вдоль и удаляем мякоть. Кружочки — толщиной около 1 см. Полоски — 3–4 мм для рататуя и овощных смесей. Кубки — произвольного размера для супов и рагу. Тертые — на крупной терке, обязательно отжимаем до и после разморозки.

Важный нюанс: перед заморозкой все заготовки нужно обсушить полотенцем! Тертый кабачок сильно отжимаем руками. Раскладываем продукты на небольшом расстоянии друг от друга и замораживаем 3 часа. Тертую массу распределяем в зип-пакете тонким слоем — так удобнее хранить. Готовые замороженные заготовки перекладываем в пакеты и храним до 6 месяцев.

Такие кабачки идеально подойдут для супов, рагу, оладий и запеканок. Приятных заготовок и вкусной зимы!

