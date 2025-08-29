День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 12:49

Назван главный раздражитель Трампа

Политолог Блохин: все главные раздражители Трампа связаны с Украиной и Зеленским

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все основные раздражители главы Белого дома Дональда Трампа связаны с Украиной и ее лидером Владимиром Зеленским, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, между президентами не возникло химии и не состоялось конструктивного диалога.

Зеленский многим раздражает Трампа, потому что, очевидно, между ними не возникло никакой химии, никакого конструктивного диалога. Все главные раздражители Трампа связаны с Украиной и Зеленским. Для него Киев — лишь разменная монета в большой геополитической игре, — сказал Блохин.

Ранее сообщалось, что Трамп воспринимает Украину как помеху для восстановления отношений с Россией и решения кризиса дипломатическим путем. Глава Белого дома считает налаживание связей с Москвой приоритетной задачей.

До этого Трамп выразил сомнения относительно реалистичности требований европейских партнеров и Зеленского по урегулирования конфликта с Россией. Американский лидер счел текущие переговорные позиции не соответствующими действительности.

США
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Активы Air Liquide официально передали под временное управление России
Археологи нашли затопленный 20 тысяч лет назад город
МИД РФ указал на проблему с задержанием украинца по делу «Северных потоков»
Раскрыто, для чего Лондон увеличил расходы на антироссийскую пропаганду
Захарова ответила на слова Вэнса об «уступках» России по Украине
Microsoft уволил сотрудников, которые выступали против Израиля
Выяснилось, какое наследство оставил после себя Родион Щедрин
«Обыденное явление»: политолог разъяснил феномен забастовок в Европе
Стало известно, жители каких регионов России рискуют заразиться чикунгуньей
Звезда сериала «Чикатило» вышел в свет с женой
В Москве подростки прокатились впятером на одном самокате и получили штраф
Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю Театра сатиры
«Никакого ущерба»: Захарова о выходе России из конвенции против пыток
Министру МВД Сербии отправили конверт с необычным содержимым
Названы слова, которые опасно произносить при разговоре с мошенниками
«Это чепуха»: арахнолог развеял страхи москвичей из-за одного вида паука
Врач перечислила неожиданные признаки гельминтоза
В МИД России рассказали о письме Лаврова американской журналистке
Военэксперт раскрыл, сколько украинцев до 22 лет покинут страну навсегда
Эксперт рассказал, как президент Франции загнал себя в угол
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.