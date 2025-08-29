Назван главный раздражитель Трампа Политолог Блохин: все главные раздражители Трампа связаны с Украиной и Зеленским

Все основные раздражители главы Белого дома Дональда Трампа связаны с Украиной и ее лидером Владимиром Зеленским, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, между президентами не возникло химии и не состоялось конструктивного диалога.

Зеленский многим раздражает Трампа, потому что, очевидно, между ними не возникло никакой химии, никакого конструктивного диалога. Все главные раздражители Трампа связаны с Украиной и Зеленским. Для него Киев — лишь разменная монета в большой геополитической игре, — сказал Блохин.

Ранее сообщалось, что Трамп воспринимает Украину как помеху для восстановления отношений с Россией и решения кризиса дипломатическим путем. Глава Белого дома считает налаживание связей с Москвой приоритетной задачей.

До этого Трамп выразил сомнения относительно реалистичности требований европейских партнеров и Зеленского по урегулирования конфликта с Россией. Американский лидер счел текущие переговорные позиции не соответствующими действительности.