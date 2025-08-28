Трампу показались нереалистичными требования Зеленского по Киеву The Atlantic: Трамп считает нереалистичными условия Зеленского и Европы по Киеву

Американский президент Дональд Трамп скептически относится к позиции европейских лидеров и украинского главы Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с РФ. Согласно публикации в The Atlantic, республиканец считает выдвигаемые требования не соответствующими реальной ситуации.

По информации источников издания, Трамп становится все более «нетерпеливым» в ходе переговорного процесса и в частном порядке выражает недовольство тем, что его «дипломатические попытки» пока не увенчались успехом. Американский президент также считает, что «Украине необходимо смириться» с возможной потерей части территорий для прекращения конфликта с Россией.

При этом представитель Белого дома сообщил журналу, что Трамп и его команда по нацбезопасности продолжают взаимодействие с российскими и украинскими официальными лицами.

Дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов не отвечает национальным интересам, — указано в сообщении.

Ранее в Сети появилось мнение администрации США, согласно которому ни Россия, ни Украина в настоящее время не готовы к прекращению боевых действий. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп намерен выступить с дополнительными заявлениями по урегулированию ситуации.