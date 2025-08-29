Во Франции узнали истинное отношение Трампа к Украине на переговорах

Во Франции узнали истинное отношение Трампа к Украине на переговорах Le Point: Трамп считает Киев помехой в отношениях с Москвой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспринимает Киев как помеху для восстановления отношений с Москвой и урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, сообщает французский журнал Le Point со ссылкой на источник. По его данным, политик считает восстановление связей с Россией приоритетной задачей.

Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием, — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что Трамп усомнился в реалистичности требований европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. В частности, он считает текущие переговорные позиции не соответствующими действительности.

До этого бывший посол Франции в США Жерар Аро констатировал, что украинский конфликт стал показателем конца эпохи господства Запада. По его словам, изменение мирового баланса сил совпало с отказом США от роли «мирового полицейского» и защитника Европы.