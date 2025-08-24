Во Франции рассказали, чем для Запада обернулся конфликт на Украине

Конфликт на Украине стал показателем конца эпохи господства Запада, заявил в своей статье для издания Le Point бывший посол Франции в США Жерар Аро. По его словам, изменение мирового баланса сил совпало с отказом Соединенных Штатов от роли «мирового полицейского» и защитника Европы.

Мы переживаем конец эпохи господства Запада. Нет ничего более показательного, чем конфликт на Украине, который карикатурно иллюстрирует непонимание и отторжение грядущего мира европейскими лидерами, — написал дипломат.

Аро подчеркнул, что это ослабило позиции западных стран на международной арене. Запад фактически ограничил себя «бессильным морализаторством, пронизанным двойными стандартами», добавил экс-посол.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ключом к мирному урегулированию являются два вопроса: гарантии безопасности Украины и определение территориальных параметров конфликта. По его мнению, решение этих пунктов позволило бы сторонам выработать условия для соглашения.

До этого директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский играет с огнем, систематически атакуя нефтепровод «Дружба». Он уверен, что политика ждут серьезные последствия. По словам Санто, американский лидер Дональд Трамп уже посылает Зеленскому «недвусмысленное предупреждение».