30 августа 2025 в 12:36

Готовим куриные биточки на пару: рецепт ПП-котлет на 122 ккал

Куриные биточки с приправами Куриные биточки с приправами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные биточки на пару — это низкокалорийные котлетки из куриного фарша. Делимся простым пошаговым рецептом диетического блюда.

Ингредиенты

  • Филе курицы — 350 г
  • Творог (любой жирности) — 150 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Соль, перец и другие приправы — по вкусу

Способ приготовления

Измельчите курицу в мясорубке до состояния фарша. Переложите курицу в глубокую емкость и соедините с творогом. Разбейте яйцо, отделите желток от белка и влейте в фарш. Приправьте и перемешайте до однородности. Слепите из получившейся массы небольшие котлеты. Готовьте в пароварке 25 минут. Куриные биточки на пару можно подавать к столу!

Ранее мы поделились рецептом тарта со сливами.

диеты
еда
калории
котлеты
кулинария
курица
кухня
мясо
похудение
рецепт
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
