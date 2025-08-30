Готовим куриные биточки на пару: рецепт ПП-котлет на 122 ккал

Куриные биточки на пару — это низкокалорийные котлетки из куриного фарша. Делимся простым пошаговым рецептом диетического блюда.
Ингредиенты
- Филе курицы — 350 г
- Творог (любой жирности) — 150 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Соль, перец и другие приправы — по вкусу
Способ приготовления
Измельчите курицу в мясорубке до состояния фарша. Переложите курицу в глубокую емкость и соедините с творогом. Разбейте яйцо, отделите желток от белка и влейте в фарш. Приправьте и перемешайте до однородности. Слепите из получившейся массы небольшие котлеты. Готовьте в пароварке 25 минут. Куриные биточки на пару можно подавать к столу!
