Готовим куриные биточки на пару: рецепт ПП-котлет на 122 ккал

Куриные биточки на пару — это низкокалорийные котлетки из куриного фарша. Делимся простым пошаговым рецептом диетического блюда.

Ингредиенты

Филе курицы — 350 г

Творог (любой жирности) — 150 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Соль, перец и другие приправы — по вкусу

Способ приготовления

Измельчите курицу в мясорубке до состояния фарша. Переложите курицу в глубокую емкость и соедините с творогом. Разбейте яйцо, отделите желток от белка и влейте в фарш. Приправьте и перемешайте до однородности. Слепите из получившейся массы небольшие котлеты. Готовьте в пароварке 25 минут. Куриные биточки на пару можно подавать к столу!

Ранее мы поделились рецептом тарта со сливами.