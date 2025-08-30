Тарт татен со сливами: простой французский пирог из готового теста

День знаний — 2025
Тарт татен — это не просто пирог, а настоящая французская магия. Он готовится «наоборот»: первым делом начинка, следом тесто, а потом все переворачивается, превращаясь в великолепный десерт с хрустящей карамельной корочкой. Со сливами он получается особенно сочным и ароматным. Попробуйте приготовить этот волшебный пирог!

Смажьте форму для выпечки (желательно чугунную) 50 г сливочного масла, посыпьте 100 г сахарного песка. Уложите туда половинки 10–12 слив (разрезами вверх) плотно друг к другу. Посыпьте щепоткой корицы и ванилью. Косточку, разумеется, удалите!

Накройте сливы пластом готового слоеного теста (около 250 г), завернув края внутрь. Выпекайте 25–30 минут при 190 °C до золотистого цвета. Дайте остыть 5 минут, затем переверните на сервировочное блюдо.

  • Совет: подавайте теплым с шариком ванильного мороженого — холодный крем и горячая карамель создадут идеальный контраст.

Поделились рецептом лепешки катламы — простой татарский рецепт.

пироги
сливы
рецепты
рецепт
простые рецепты
кулинария
кухня
быстрыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
