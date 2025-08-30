В МЧС раскрыли детали смерти трех человек в огне МЧС: пожар в садовом доме в Самарской области привел к гибели трех человек

В Самарской области произошел пожар в садовом доме, в результате которого погибли три человека, включая ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС. Возгорание случилось ночью на территории Ставропольского района. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

По прибытии на место обнаружено, что горит садовый дом 80 кв. м. В тушении пожара задействованы 6 единиц техники, 22 человека личного состава. В 01:55 пожар локализован, 06:37 — ликвидация пожара. К сожалению, погибли женщина 1988 г. р., мужчина 1982 г. р. и мальчик 2020 г. р. Причина пожара устанавливается, — сказали в ведомстве.

Ранее в Крыму удалось локализовать возгорание сухой растительности на площади 70 гектаров. В МЧС отметили, что тушение пожара осложняется из-за сильного ветра. В ведомстве добавили, что угрозы для населенных пунктов нет, а к ликвидации возгорания привлечены 105 спасателей.

До этого появились кадры оперативной эвакуации туристов, которые оказались заблокированы на берегу Черного моря из-за лесного пожара в районе Геленджика. На видео запечатлено, как спасатели на катерах перевозят отдыхающих в безопасные зоны. После завершения эвакуации все туристы смогли продолжить свой отдых.