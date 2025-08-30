День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 18:35

Галь Гадот пришлось отказаться от Венецианского фестиваля из-за активистов

Галь Гадот Галь Гадот Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актриса Галь Гадот отказалась от участия в Венецианском кинофестивале из-за угроз со стороны антиизраильских активистов, сообщает Daily Mail. Они планировали провести демонстрации против ее участия в смотре и сорвать выход звезды на красную дорожку.

Гадот должна была представить фильм «В руке Данте», где исполнила главную роль. Из-за давления на актрису, предположительно поддерживающую Израиль в конфликте с Палестиной, и других участников фестиваля организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности: вокруг кинокомплекса возведено стальное ограждение, периметр охраняют полицейские патрули, а для гостей обязательны сканирование тела, досмотр багажа и пропуска.

Пропалестинская группа Venice4Palestine требовала отозвать приглашения не только у Гадот, но и у ее партнера по фильму Джерарда Батлера и других произраильских артистов. Директор фестиваля Альберто Барбера подтвердил, что актриса не приедет, но подчеркнул, что фестиваль остается местом открытых дискуссий без цензуры и не станет отзывать приглашения. При этом он выразил печаль в связи с событиями в Газе и Палестине.

Ранее МИД Украины осудил участие культового режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Национальный театр имени Марии Заньковецкой во Львове отменил мюзикл американца. Кроме того, Аллена внесли в базу украинского «Миротворца».

кино
Израиль
Палестина
Галь Гадот
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Течение Рейна унесло жизнь культового артиста
Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия
Стало известно, почему китайцы ищут русских жен
Захарова назвала тех, на кого повесят убийство Парубия
«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины
В клинику жены экс-нападающего сборной России ворвалось «приведение»
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Невского
Зеленский рассказал первые подробности убийства Парубия
Трамп раскрыл вероятность саммита России, США и Украины
Трамп раскрыл, какие страны будут гарантировать Украине безопасность
В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге
Верблюд парализовал движение автомобилей на юге России
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» всухую
Подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая из-за замечания
Белый дом заподозрил Европу в срыве переговоров по Украине
Получившему страшный удар током подростку пришлось отрезать руку
Посетительница «Крокуса» вспомнила, как муж спас ее во время теракта
Европейским министрам вручили ручки из украинских гильз
ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
В Раде объяснили, о чем свидетельствует убийство Парубия
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.