Галь Гадот пришлось отказаться от Венецианского фестиваля из-за активистов

Актриса Галь Гадот отказалась от участия в Венецианском кинофестивале из-за угроз со стороны антиизраильских активистов, сообщает Daily Mail. Они планировали провести демонстрации против ее участия в смотре и сорвать выход звезды на красную дорожку.

Гадот должна была представить фильм «В руке Данте», где исполнила главную роль. Из-за давления на актрису, предположительно поддерживающую Израиль в конфликте с Палестиной, и других участников фестиваля организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности: вокруг кинокомплекса возведено стальное ограждение, периметр охраняют полицейские патрули, а для гостей обязательны сканирование тела, досмотр багажа и пропуска.

Пропалестинская группа Venice4Palestine требовала отозвать приглашения не только у Гадот, но и у ее партнера по фильму Джерарда Батлера и других произраильских артистов. Директор фестиваля Альберто Барбера подтвердил, что актриса не приедет, но подчеркнул, что фестиваль остается местом открытых дискуссий без цензуры и не станет отзывать приглашения. При этом он выразил печаль в связи с событиями в Газе и Палестине.

Ранее МИД Украины осудил участие культового режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Национальный театр имени Марии Заньковецкой во Львове отменил мюзикл американца. Кроме того, Аллена внесли в базу украинского «Миротворца».