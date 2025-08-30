Посетительница «Крокуса» вспомнила, как муж спас ее во время теракта

Один из посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» погиб, спасая супругу во время атаки террористов, рассказал ТАСС участник процесса на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда. Потерпевшая также уточнила, что слышала голоса четырех террористов, проходивших мимо, которые общались между собой на тюркском языке.

Женщина в ходе опроса в суде рассказала, что во время теракта в «Крокусе» супруг упал на нее, прикрыв своим телом, а она лишь слышала, как на нее и рядом падают гильзы, зная, что мужа больше нет, — сообщил собеседник агентства.

Ранее один из участников судебного процесса сообщил, что двое посетителей «Крокуса» ненадолго обезвредили одного из террористов. По его словам, мужчины воспользовались заминкой преступников, благодаря чему группа людей смогла покинуть опасное место.

До этого стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» перед атакой жарили шашлыки в лесу до приезда их соучастника, который передал оружие для совершения преступления. Такое указание террористам дал их куратор для конспирации.