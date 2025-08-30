Пожар на Кингс-Кросс: трагедия, изменившая лондонское метро

Осенний вечер 18 ноября 1987 года в Лондоне был концом обычного буднего дня. Тысячи людей спешили по своим делам, спускаясь в подземку на станции «Кингс-Кросс Сент-Панкрасс» — одном из самых оживленных транспортных узлов столицы. Никто не мог представить, что всего одна секунда неосторожности — и целый ряд роковых обстоятельств обернутся одной из самых страшных трагедий в истории лондонского метрополитена, унесшей жизни 31 человека.

Роковая спичка: как небольшая неосторожность привела к катастрофе

Причиной катастрофы послужил крошечный источник огня — обычная спичка, которую бросил один из пассажиров, закуривая сигарету на деревянном эскалаторе, ведущем к линии «Пикадилли». В те годы курение в вагонах и тоннелях метро было уже запрещено, но на эскалаторах и в вестибюлях все еще разрешалось. Прогретая за время движения механизмов древесина, пропитанная горючей смазкой и слоями легковоспламеняющейся краски, мгновенно вспыхнула. Прохожий заметил небольшое пламя под ступенями эскалатора и сообщил об этом сотруднику станции. Однако реакция была недостаточно оперативной. Работники метро попытались справиться при помощи огнетушителя, но было уже поздно. Пламя успело перекинуться в полость эскалатора и стало стремительно распространяться.

Плакаты в честь годовщины пожара на станции метро «Кингс-Кросс», в результате которого погиб 31 человек Фото: Tolga Akmen/Global Look Press

Эффект трубы: почему огонь распространился с такой скоростью

Феномен, предопределивший катастрофические масштабы пожара, вошел в учебники по пожарной безопасности под названием «эффект трубы», или, более научно, «промышленный эффект тяги». Эскалаторная шахта действовала как гигантская дымовая труба, создавая мощнейшую восходящую тягу. Огонь, разгораясь в замкнутом пространстве с обильной подачей кислорода, очень быстро достиг температуры, при которой горят даже негорючие материалы. Но главной особенностью стало поведение пламени. Оно не просто поднималось вверх, а сформировало яростный раскаленный поток пиролитических газов, которые вырвались в вестибюль станции не горизонтально, а под углом, сметая все на своем пути. Это явление, позже воспроизведенное в лабораторных условиях, стало шоком для специалистов. Именно такой огненный шар накрыл билетный зал в момент, когда там находились десятки людей, включая прибывающие пожарные расчеты. Скорость распространения огня из точечного возгорания до полномасштабного пожара, охватившего всю станцию, составила менее 15 минут.

Хронология тушения: ошибки и героизм пожарных

Первые пожарные подразделения прибыли на станцию спустя пять минут после вызова. На тот момент дым уже заполнял вестибюль, но ситуация казалась контролируемой. Командование изначально считало, что возгорание локализовано в эскалаторной шахте, и основной тактикой стало тушение сверху, с уровня билетного зала. Пожарные не были знакомы с уникальным «эффектом трубы», свойственным именно метрополитену. Они не ожидали, что пламя может вести себя столь непредсказуемо. Когда раскаленные газы вырвались из шахты, это произошло внезапно и с чудовищной силой. Вспышка пламени привела к гибели и серьезным травмам среди пассажиров и огнеборцев. Несмотря на это спасатели спускались в адское пекло, чтобы вытащить тех, кто был в ловушке. Тушение осложнялось плотным дымом, высокой температурой и сложной планировкой станции. Полная ликвидация пожара заняла более шести часов.

Сотрудники пожарной охраны сопровождают премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, когда она выходит из станции метро «Кингс-Кросс» после осмотра пострадавшей от пожара станции Фото: John Redman/ТАСС

Жертвы и расследование: выводы официального отчета Феннелла

Итогом трагедии стали 31 погибший и более ста получивших ранения и ожоги различной степени тяжести. Среди погибших был и старший сотрудник пожарной службы. Для расследования причин и обстоятельств катастрофы был создан независимый публичный трибунал под председательством Десмонда Феннелла. Работа комиссии была тщательной и скрупулезной. Окончательный отчет Феннелла, опубликованный в ноябре 1988 года, содержал 157 рекомендаций по улучшению безопасности. Главным выводом стало признание «совокупности факторов»: устаревшая инфраструктура, неподготовленность персонала метро к быстрой реакции на пожар, недостаточное взаимодействие между службами метро и пожарными и, что самое важное, полное непонимание специфики поведения огня в подземных транспортных системах. Отчет критиковал культуру пренебрежения безопасностью в управлении метрополитеном.

Наследие трагедии: какие меры безопасности были введены после пожара

Пожар на «Кингс-Кросс» стал точкой невозврата. Все рекомендации отчета Феннелла были приняты и реализованы с беспрецедентной скоростью и масштабом. Первым и самым символичным шагом стало полное запрещение курения на всей сети лондонского метро. Деревянные эскалаторы были заменены на металлические с негорючими покрытиями, установлена современная автоматическая система пожаротушения и дымоудаления, а также усовершенствованная система связи и оповещения. Кардинальным изменениям подверглась подготовка персонала: были введены обязательные и регулярные тренировки по эвакуации и противодействию чрезвычайным ситуациям. Пожарные службы пересмотрели свою тактику работы в метро, сделав акцент на использовании распыляемых струй воды вместо компактных, для того чтобы избежать образования пара на подаче воды с нижних точек для борьбы с «эффектом трубы». Трагедия также привела к пересмотру национальных строительных норм и правил в области пожарной безопасности. Уроки, извлеченные из пепла «Кингс-Кросс», спасли бесчисленное количество жизней по всему миру, повлияв на стандарты безопасности в метрополитенах от Токио до Нью-Йорка. Память о жертвах этой катастрофы служит вечным напоминанием о том, что безопасность не может быть предметом компромисса, а бдительность никогда не должна притупляться.

Цветы, которые были оставлены в память о 31 человеке, погибшем во время пожара на станции метро «Кингс-Кросс» Фото: Tolga Akmen/Global Look Press

