День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 12:41

Простой рецепт тыквенного супа-пюре со сливками

Тыквенный суп-пюре с зеленью Тыквенный суп-пюре с зеленью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыква улучшает пищеварение и обмен веществ, выводит холестерин, а также отлично утоляет голод. Неудивительно, что она популярна среди кулинаров. Рассказываем, как сварить тыквенный крем-суп со сливками в домашних условиях.

Ингредиенты

  • Тыква очищенная — 500 г
  • Сливки 10–20% — 300 мл
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Растительное масло — 20 мл
  • Сливочное масло — 50 г
  • Приправы — по вкусу

Способ приготовления

Нашинкуйте морковь на терке, чеснок измельчите, лук нарежьте кубиками. Влейте на дно кастрюли растительное масло, выложите измельченные овощи и жарьте до мягкости. Нарежьте тыкву кубиками, всыпьте к зажарке, положите сливочное масло и готовьте 5 минут. Залейте горячей водой (она должна чуть покрыть ингредиенты). Поставьте на слабый огонь и готовьте 15 минут. С помощью блендера взбейте смесь до состояния пюре. Влейте сливки, хорошо перемешайте и вновь поставьте суп на огонь. Снимите с плиты, как только он закипит. Тыквенный суп-пюре со сливками готов! Подавайте горячим. Можно посыпать свежей зеленью.

Ранее мы поделились семью рецептами блюд из кабачков.

блюда
еда
молочныепродукты
овощи
рецепт
рецепты
сливки
супы
тыква
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нашли способ отправить войска на Украину
В Анапе собрали весь мазут со дна Черного моря
Авиакомпании обязали сохранять пассажирам обратные билеты при опозданиях
Забудьте о варенье! Этот джем из груши и имбиря взорвет вкусовые рецепторы
Экзотический отдых обернулся для россиянки кошмаром и трехмесячной болезнью
Франция обсудит со странами Евросоюза «план истощения ресурсов» России
Россиянам объяснили, как мошенники пытаются обойти закон о дропперах
В Часове Яре заметили поляков и чернокожих
Лето закончилось, идут холода: прогноз погоды в Москве в начале сентября
Хакеры атаковали известное немецкое издание
«Упорно ползет на кладбище»: Европу предостерегли от удара по России
Стало известно, как на самом деле Елизавета II относилась к выходу из ЕС
«Слишком много знал»: депутат назвал вероятные причины убийства Парубия
Зеленский подтвердил смерть экс-спикера Рады
Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно
Появилось предполагаемое фото стрелка, который убил Парубия
Появились подробности убийства экс-председателя Верховной рады
Как приготовить соус сациви в домашних условиях: классический рецепт
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки
Общество

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.