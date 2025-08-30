Готовим долму с говядиной в виноградных листьях по классическому рецепту

Долму часто называют «родственницей» голубцов. Это сытные рулетики из фарша в виноградных листьях. Рассказываем, как приготовить восточную долму в домашних условиях.
Ингредиенты
- Говядина — 1 кг
- Листья винограда — 300 г
- Рис круглозерный — 200 г
- Свежая зелень (петрушка, укроп, мята, кинза) — пучок
- Приправы (перец, базилик, паприка) — по вкусу
- Соль — по вкусу
Способ приготовления
Промойте виноградные листья и замочите в кипятке на 20 минут.
Проверните мясо через мясорубку. Добавьте рис (предварительная варка не требуется), приправы, свежую измельченную зелень. Тщательно перемешайте.
Отщипните немного фарша и заверните в виноградный лист. Скручивайте рулетики, пока фарш не закончится.
Плотно выложите рулетики в кастрюлю или казан, накройте листьями винограда и тарелкой. Залейте водой. Уровень воды должен быть на пару см выше тарелки.
Доведите до кипения и готовьте 1–1,5 часа на слабом огне (пока листья не станут достаточно мягкими).
Долма по традиционному рецепту готова! Подавайте с соусом из сметаны или мацони и зелени.
