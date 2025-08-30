День знаний — 2025
30 августа 2025 в 12:30

Готовим долму с говядиной в виноградных листьях по классическому рецепту

Долма в виноградных листьях Долма в виноградных листьях Фото: Shutterstock/FOTODOM

Долму часто называют «родственницей» голубцов. Это сытные рулетики из фарша в виноградных листьях. Рассказываем, как приготовить восточную долму в домашних условиях.

Ингредиенты

  • Говядина — 1 кг
  • Листья винограда — 300 г
  • Рис круглозерный — 200 г
  • Свежая зелень (петрушка, укроп, мята, кинза) — пучок
  • Приправы (перец, базилик, паприка) — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления

Промойте виноградные листья и замочите в кипятке на 20 минут.

Проверните мясо через мясорубку. Добавьте рис (предварительная варка не требуется), приправы, свежую измельченную зелень. Тщательно перемешайте.

Отщипните немного фарша и заверните в виноградный лист. Скручивайте рулетики, пока фарш не закончится.

Плотно выложите рулетики в кастрюлю или казан, накройте листьями винограда и тарелкой. Залейте водой. Уровень воды должен быть на пару см выше тарелки.

Доведите до кипения и готовьте 1–1,5 часа на слабом огне (пока листья не станут достаточно мягкими).

Долма по традиционному рецепту готова! Подавайте с соусом из сметаны или мацони и зелени.

Ранее мы поделились рецептом гуакамоле.

