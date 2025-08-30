Как приготовить ленинградский рассольник с перловкой и картофелем

Ленинградский рассольник — это сытное первое блюдо, надолго утоляющее голод. Делимся традиционным рецептом наваристого супа.
Ингредиенты:
- говядина — 300 г;
- картофель — 5 шт.;
- перловая крупа — 100 г;
- морковь — 2 шт.;
- лук (репчатый или порей) — 1 шт.;
- огурцы (маринованные или соленые) — 4 шт.;
- рассол огуречный — 100 мл;
- приправы — по вкусу;
- масло растительное — 3-4 ст. л. для жарки.
Способ приготовления
Выложите мытое мясо в кастрюлю. Добавьте очищенную морковь (1 шт.). Залейте водой, доведите до кипения и варите 2 часа на слабом огне. Замочите перловую крупу в холодной воде на 2 часа. Затем промойте, залейте кипятком и оставьте еще на 20 минут. Нарежьте огурцы кружочками. Влейте в сковороду 1 ст. л. масла, выложите огурцы и тушите 25 минут под крышкой. Из готового бульона удалите морковь и мясо и всыпьте перловку. Варите 20 минут. Очистите и нарежьте лук и морковь. Смешайте и обжаривайте в масле несколько минут. Очистите картофель, нарежьте брусками и добавьте к перловке. Готовьте 15 минут. Добавьте морковно-луковую зажарку, готовьте 3–5 минут. Влейте рассол, всыпьте тушеные огурцы, хорошо перемешайте. Ленинградский рассольник готов! Перед подачей можно добавить в суп мясо.
