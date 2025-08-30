Как приготовить печеночный торт — сытный деликатес из куриной печени

Печеночный торт покоряет нежной текстурой и насыщенным вкусом. Делимся традиционным рецептом холодного деликатеса из куриной печени.

Ингредиенты

Коржи:

куриная печень — 500 г;

яйца куриные — 2 шт.;

сметана (любой жирности) — 2 ст.л.;

мука — 80 г;

соль — по желанию;

масло растительное — 2–4 ст.л.

Начинка:

морковь — 450 г;

лук — 200 г;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по желанию;

майонез — 100 г;

масло растительное — 1–2 ст.л.

Для подачи:

сыр твердый (по вкусу) — 50 г;

свежая зелень — несколько стеблей.

Способ приготовления

Печень промойте, очистите от пленок, выложите в чашу блендера и измельчите до однородности. Добавьте к полученной массе сметану, вбейте яйца, посолите, взбивайте до однородности. Всейте муку и измельчите еще раз. Влейте масло на сковороду и разогрейте. Затем влейте часть печеночного теста. Обжаривайте по две минуты с обеих сторон, чтобы получился корж. Проделайте то же самое с остатками теста. Готовые коржи оставьте остывать. Измельчите морковь и лук. Посолите, обжарьте на масле до мягкости и золотистого оттенка. Измельчите чеснок и соедините с майонезом. Смажьте полученной смесью первый корж, сверху выложите морковную начинку и накройте вторым коржом. Повторяйте то же самое, пока коржи не закончатся. Верхушку торта смажьте майонезом. Мелко натрите сыр. Зелень измельчите. Смешайте и посыпьте торт. Уберите торт настаиваться в холодильник на два часа. Подавайте печеночный торт холодным.

